Palladium港島旗艦店開催　搶售New Era ＆ Ne-net聯名系列

憑着一系列經典靴款設計而深受追捧的法國鞋履品牌Palladium，過往只有於九龍區及新界區開設專門店，對於港島區Fans要入手鞋款始終無咁方便，日前品牌於港島區的首間旗艦店就正式於希慎廣場開幕，店內裝潢貫徹多年來品牌保持的軍事及工業風格，運用水泥、木材及金屬與Palladium代表性的帆布及橡膠結合，透過不同深淺度的灰調帶出獨特的工業風格。新店除了發售一系列最新登場秋冬鞋款外，今季Palladium分別與美國帽牌New Era及日本品牌Ne-net合作的聯名鞋款亦會於全新旗艦店內優先發售，想率先入手就一定要拜會新店。

New Era x Palladium首個聯名系列採用工業風的黃黑兩色作主題，利用輕量耐用的Ripstop尼龍物料重塑經典Pampa Boots，並將鞋款命名為S_U_B Vapor NE，除了於後踭位置加入反光織帶之外，隨鞋更會附送一個可以扣於鞋身的拉鏈細袋及New Era 9FORTY帽款，兩者均以與鞋身呼應的Ripstop尼龍物料製成，帽款前方更加入Palladium鞋側上的圓形膠章點綴，凸顯聯名單品罕有度。今季秋冬Ne-net x Palladium聯名系列已經是雙方第三回合作，鞋款就挑選Ax_eon Army Runner Amphibian做主角，設計借助新世代熱溶技術將彈導尼龍（Ballistic Nylon）、橡膠及TPU各種物料結合呈現出豐富的層次感，同時新型EVA中底亦帶來極佳的舒適感及緩震力，最後Ne-net就為鞋款配襯上復古風格的彩色及低調型格的全黑設計，系列只推出女裝尺碼，並只限於香港及日本限量發售。