本日日本：七星俠迴力斬刀竟然變咗……

有時真係不得不佩服日本人的生意頭腦，作為特典鹹蛋超人（Ultraman）代表之一的七星俠，佢頭頂把迴力斬刀（Eye Slugger），一經擲出便可透過腦電波控制去攻擊怪獸，絕對令特攝迷難忘！如此強勁的武器，最近Benelic公司竟然諗到將之化身為專門按壓穴道的按摩棒「癒Slugger」，諗頭絕對令粉絲會心微笑！

簡單講，呢支按摩棒跟足迴力斬刀個Look嚟炮製，據生產商講，可以用佢嚟按壓頭部及肩部的穴位，為充滿疲累的身體做Massage！除了造型確係夠忠於原著外，這支按摩棒的手握位長度及彎度相當理想，帶來絕佳的敲按感覺，就連肩胛骨的深處亦可觸及兼按個痛快。而大家將棒戴上頭扮七星俠時，其凸起的部分可刺激頭頂百會穴，對自律神經平衡甚有幫助，一個字句講晒──「爽」！

即日起，癒Slugger於Ultraman Offical Shop Ultraman World M78 Online等網站接受預約，預計2020年3月中旬發貨，售價為6,000日圓，粉絲不妨留意。