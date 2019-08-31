全球首個Gundam Run高達跑　十月出征

本地女友、人妻界最為流行的一句定性男人金句：「男人愛高達，女人唔明白！」一語道破高達對男人的重要性，今年是「機動戰士高達」40周年紀念，啲男人當然激動啦，但現在有機會給各界女士都同男人一齊激動一番，只因全球首個「Gundam Run高達跑」將於10月20日於香港科學園舉行。

全球首個「Gundam Run高達跑」將設2公里Fun Run、5公里個人賽及10公里個人計時賽，當中10公里個人計時賽完成的參賽者可於網上下載「完成證書」。此外，報名參賽即可獲相應的「地球聯邦軍」或「自護軍」選手包乙個，內含限定索繩背包、機動戰士T恤、徽章貼紙、充氣武器、毛巾、號碼布、徽章紀念獎牌等，總值高達七百元。活動當日更有高達主題的攤位遊戲、模型、打卡位及不同限定紀念品發售，粉絲們不要錯過。比賽亦歡迎參加者發揮創意，自訂比賽服飾及造型參賽，集結最強動力，一同向「機動戰士高達」作出崇高致敬！

Gundam Run高達跑

日期：10月20日

時間：8:00am-5:00pm

地點：香港科學園

參加資格：

10公里個人計時賽：只接受16歲或以上人士參加

5公里個人賽：只接受13歲或以上人士參加

2公里Fun Run個人賽：只接受4歲或以上人士參加

2公里Fun Run朋友組：每組最多4人（最少一位16歲或以上人士及只接受4歲或以上人士參加）

*所有組別均設有「地球聯邦軍」和「自護軍」選手包