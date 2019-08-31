AI 3鏡頭　vivo S1「攝」人魅力

vivo S1現已上市，配備強勁攝人功能，絲打又多部神器選擇。（胡振文攝）

要拍出驚艷的人像攝影，除了依靠心、技、法，強勁的拍攝工具亦唔少得！國產新手機vivo S1定位在V系與Y系之間，前置鏡頭達到3,200萬像素，比不少機王仲要高，並對應AI美顏、寫真光效、AR貼紙等功能。搵Model自拍測試，膚色紅潤、皮膚柔滑，大眼與瘦臉等常用效果自然，Selfie絕不會變蛇精男。

機背是1,600萬像素主鏡頭、800萬像素120°超廣角鏡頭及200萬像素虛化鏡頭的組合，試用人像虛化，前景清晰、背景模糊化明顯，影人唯美！影景方面，超廣角拍攝納入更多景物，兩邊未見變形，令畫面透視感大增！

S1採用6.38吋19.5:9的Super AMOLED水滴屏幕，超窄邊框及90%的屏佔比，視覺效果不俗，而且顏色飽和鮮艷，不介意少許味精感覺的話一定畀Like！屏幕同時支援屏下指紋，不同角度按壓亦解到，方便！機身以海洋為設計靈感，提供「海風青」及「波漾藍」2色，在燈光下有光影變化，同價位中數一數二靚。

手機賣2千多元，定位中階，處理器難免將貨就價，用的是八核心MTK MT6768，配備6GB RAM及128GB ROM，《AnTuTu》性能測試約14萬分，表現一般。只不過用它來打《PUBG Mobile》或《傳說對決》也未見遲滯，而它又特設「遊戲魔盒」以管理背景電話及優化性能，打機體驗其實唔差！

S1內置4,500mAh特大容量電池，支援「雙引擎閃充」技術，實測着芒下可用9小時左右，續航力叫人滿意。特別一提，S1是近期罕見的3卡槽手機，可同時使用2張nanoSIM及1張microSD卡。其他特色還包括NFC、Jovi智慧識圖等，運行Funtouch OS 9自家製介面，較為意外的是仲用microUSB接口，要稍稍扣分！

規格表

制式︰GSM、WCDMA、LTE

處理器︰MediaTek MT6768八核心

記憶體︰6GB RAM、128GB ROM、支援microSD

屏幕︰6.38吋Super AMOLED（2,340×1,080解像度）

前置鏡頭︰3,200萬像素

後置鏡頭：1,600萬像素標準＋800萬像素超廣角+200萬像素虛化

對外連接︰USB 2.0、藍牙5.0、Wi-Fi、NFC

電池容量︰4,500mAh

作業系統︰Android 9.0

體積︰159.53×75.23×8.13mm

重量︰179g