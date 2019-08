《酒遍天涯》品酒、品人（上）──君子之爭

酒品──通常是說酒客於飲酒後的品格。內地朋友喜歡酒局談合作,要得到人家的信任,大概要看你醉後的表現。道理好比準外母要跟準女婿打「麻雀」一樣,女兒男朋友的人品要在麻雀枱上看。那麼外父看女婿呢?不就是喝個酒醉吧!(如果我有女兒,要跟他男朋友吃飯,必定拿出好酒,把他喝醉方休,別説我不好好招待他!哈哈哈~)言歸正傳,今次想講的酒品,是一個關於飲酒前的故事。

話說上星期我收到中環一間威士忌店的電話,該店女經理問我一瓶留了貨好一段時間又未付款的酒是否不要了,因為有另一位客人想買。當她説那瓶酒應該不太會是我口味的時候,我就意會到那位客人應該是比我更欣賞這瓶酒。在一般情況下,讓她賣給那位客人應是雙贏、「Win-win」的較合理選擇。

但如果我告訴你,這瓶是1967年單桶威士忌(Single Cask Whisky即是所有酒來自同一個木桶,並非來自多個木桶調和出來的威士忌),2016年裝瓶,即是49年威士忌,該年只出產一桶,一共90瓶,你又會否割愛呢?但貨未付款,她又想賣,那一十客人又想買,理論上她絕對可以賣給他,如何Say No?

但如果我又告訴你,這瓶酒出自Mr. Samaroli之手又如何?(Silvano Samaroli是世界酒界中的一個享當當人物,他改變了世界威士忌的傳統、潮流、做法,在我心目中他是那種「前無古人、後無來者」的天才。日後再詳細介紹)最重要的是Mr. Samaroli於2017年2月意外過身,這瓶他於2016年入瓶、全世界只有90瓶的遺作,肯定是日後在拍賣會高價難求的酒。就算是自己買了也不知道要把它開來品嘗還是收藏起來的那種。如果你是我,你會如何回答那位經理呢?Say Yes or Say No?給大家一個星期時間好好想想,我的最終選擇如何,下期再續。