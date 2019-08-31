高知體驗　天然生曬「天日鹽」

在四國高知黑潮町，有條海邊小村，竟一連有5家製鹽場，「土佐之鹽丸」便是其一，專營手作天日海鹽製作。太平洋黑潮為這裏帶來了乾淨海水，海水包含了大自然生命力，也包含純淨的礦物。土佐之鹽丸創建人吉田夫婦，因喜愛自然農法，自廿多前便從城市搬來這裏幫人家製鹽，後來有了自家鹽場，便更追求極緻品質的「天日鹽」，意思就是在「濃縮」與「結晶」這兩階段，堅持以「天日法」只用太陽和風力濃縮海水，並形成鹽結晶。

我們專程來參加他們的「天日鹽製作體驗」，並參觀他們用以濃縮海水的木棚。製鹽步驟，首先是先利用泵，把太平洋海水抽至地下儲存槽中蓄水，這時海水鹽分濃度約3%，之就把水引進木棚並以反覆循環流動方式，讓天然風力與太陽能來蒸發水分，把鹽分濃度提高至10%-15%。我們更即場為不同階段濃度的鹹水「試味」，最高濃度的「苦汁」真比海水鹹許多。最後我們還走進太陽曬熱溫室，經過過濾的鹹水都被倒進一個個木箱中，漸漸蒸發出鹽結晶，這過程在夏季約須1至2星期，如在冬季更須約1個月，直至最後採鹽濃度會達到約30%。

製作體驗尚未完，我們還要為已脫水的海鹽，細心用小匙子去除雜質，最後把鹽倒入小樽內便可帶走留念。而現場還有新鮮番茄和青瓜，給你沾點鹽吃，給你即嘗天日鹽的純正味。還未夠喉？不妨試埋用天日鹽做Mask，據說做完皮膚會很光滑，大概跟磨砂效果差不多吧，絕對能物盡其用。

土佐之鹽丸

地址：高知縣幡多郡黑潮町灘333

天日鹽製作體驗

費用：2,000日圓（約HK$148）

鳴謝：高知縣觀光振興部