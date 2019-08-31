癌症是香港的頭號殺手，手術是其中一種西醫治癌症的常規方法。對於早期和部分中期癌症患者，手術雖然可以降低癌瘤的危害，但卻無法防止腫瘤復發和轉移。手術期間的出血和創傷，容易耗傷患者氣血陰陽，也有機會引致疼痛、肌肉受傷、內臟功能紊亂的副作用，降低患者生活質素。癌症就像在體內灑下了「種子」，如果不想要它像除過的草又再發芽，在進行癌症手術後，該如何保養才對？

【癌症病人手術後不適 中藥可改善】

從中醫角度，手術後病人常伴氣虛、陽虛、血虛、陰虛等症狀。此時利用中醫藥調理，可助緩解手術後各種不適，促進身體盡快恢復，並為術後的進一步化療或放射治療創造條件。例如腸癌手術後，患者或出現腹脹、無胃口、腹痛、便秘或腹瀉等情況，此時中醫藥可發揮其扶正祛邪的功效，以健脾和胃、理氣化濕之藥，幫助恢復患者脾胃消化功能，增強體力。

手術後，如不需作放療或化療，則可繼續利用中醫藥的調治以提升免疫功能，調整內在環境的平衡以減少腫瘤復發轉移的機會。

【癌症手術後的飲食建議】

臨床所見，有些癌症患者於手術後，脾胃功能較虛弱。中醫認為，脾為後天之本，氣血生化之源。金元時代著名醫家李東垣在其《脾胃論》中指出：「內傷脾胃，百病由生。」因此，調養脾胃在手術後尤其重要，以補充手術中氣血陰陽的損失，同時促進脾胃功能的恢復，以增強營養吸收和加速傷口愈合。

食療方面，可以陳皮、生薑煲粥來健脾理氣。亦可多進食淮山、黨參、南瓜、紅棗和蓮子以益氣補脾。

癌症手術後的飲食禁忌

一、 不宜於手術後過早進補，在服食滋補、行氣活血藥材前，宜先咨詢註冊中醫師。

二、 戒辛辣、油膩煎炸和生冷食品，以防傷陰耗液，損傷脾胃運作。

三、 忌暴飲暴食。

【保健食品能抗癌？】

根據現代研究顯示，靈芝、冬蟲草含有抗癌物質，但單靠這些保健品是不能解決腫瘤的問題，故必須根據患者不同的體質與病情作綜合診斷和治療。至於腫瘤病人是否需要服食這些中藥保健品以增強體質，則須經註冊中醫按患者身體情況辨症分析後決定。此外，坊間有很多宣稱能抗癌的保健品，不管是自行購買或親友贈送，都必須清楚了解成分，切勿買來路不明的產品，比如包裝不完整、只有膠囊，根本無從得知吃下去的到底是甚麼。

中醫是千百年來，我們祖先在和疾病鬥爭中積累的一門經驗科學。在腫瘤科治療上，筆者提倡實事求是，正確對待和評估臨床療效，切勿迷信一些誇張失實的「療法」，才能讓中醫藥傳承下去。

曾覺知中醫師