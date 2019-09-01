【心理測驗】一文睇穿心理性別是男定女？

世上很多事情都難以定界線，所以女子接力跑有沒有男隊員？不如睇睇一眾男演員反串好過，都幾靚架！(設計圖片)

這邊廂的男生擁有一雙丹鳳眼，加上細長的眉毛、雕刻般的鼻翼、櫻桃般的唇形，長得比女生更精緻。那邊廂的女生下顎骨又寬又方，骨骼線條粗壯，加上雄渾的聲線，長得比男生更豪邁。究竟誰是男還是女？面前一大堆「黑人問號」吧！

有時被人抱怨：「男人之家唔好咁婆媽！」，我們的想法有時確實偏離本身的性別，究竟你的心理性別是男還是女呢？無論性別如何，做人最緊要問心無愧，對得住自己的良知。

問題1.購買電腦時，你會精心挑選甚麼？

a.顯示器-->轉去問題2

b.鍵盤-->轉去問題3

c.滑鼠-->轉去問題4

問題2.你會甚麼時候換下一季節的服飾？

a.按心情-->轉去問題3

b.堅持到換季-->轉去問題5

c.視乎實際情況-->轉去問題4

問題3.你喜歡哪種坐姿？

a.雙腿併攏一起-->轉去問題6

b.半躺半坐-->轉去問題4

c.蹺腳-->轉去問題5

問題4.遇上自己喜歡的對象時，你會有何反應？

a.做很多暗示行為，希望等到對方跟自己告白-->轉去問題5

b.單戀對方-->轉去問題6

c.把握時機主動告白-->轉去問題7

問題5.你喜歡哪類質料的衣服？

a.麻質-->轉去問題6

b.棉質-->轉去問題7

c.牛仔布-->轉去問題8

問題6.你的睡房是怎樣的狀況？

a.慘不忍睹的混亂-->轉去問題7

b.經常整齊乾淨-->轉去問題8

c.偶爾有點凌亂-->轉去問題9

問題7.你喜歡哪類型電視劇？

a.宮廷劇-->轉去問題8

b.處境喜劇-->轉去問題9

c.警匪劇-->轉去問題10

問題8.出門前，你最注意甚麼事情？

a.有否帶齊東西-->轉去問題9

b.自己的髮型-->轉去問題10

c.自己的衣着-->轉去結果B類型

問題9.對於上班套裝或西裝，你有何感覺？

a.莊重的服飾-->轉去結果B類型

b.過於拘謹的服飾-->轉去結果D類型

c.大方得體的服飾-->轉去結果A類型

問題10.你喜歡睡房髹成甚麼顏色？

a.粉色-->轉去結果B類型

b.米色-->轉去結果C類型

c.藍色-->轉去結果B類型

結果分析

A型.容易受傷的女人

由內至外，你都擁有非常強烈的女性特徵。心理上，你渴望被別人保護與肯定，一直期待有心人對你說：「我的存在正是為了守護你的全部。」外表上，你總愛以感覺來決定行動，亦不時表現得軟弱且容易猶豫。

B型.雌雄同體

你是一個心理有時偏向男性，有時則偏向女性的人。在眾人面前，你總表現得相當冷靜堅強，無論遇到甚麼情況，都盡量克制自己的不安情緒；但在熟人面前，卻變成另一回事，你會把內心深處的情緒流露出來。

C型.性別中立

你擁有非常中性的心理狀況，也導致你的外表傾向一些中性的打扮。你個性較反叛，討厭一成不變的生活模式，對於社會存在已久的常規，難怪會成為你反思，甚至挑戰的課題。喜歡思考的你，總喜歡從多角度分析事情。

D型.硬橋硬馬真漢子

無論從思想、言行、外表等方面，你都擁有非常強烈的男性特徵。心理上，你常以強者自居，不但處處為自己爭取最佳的生活，亦渴望主宰別人的命運。你是個很有責任感的人，希望用自己的能力和努力，改變自己或至愛的命運。