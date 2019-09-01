傳程達意：新加坡機場有新景點

連續多年蟬聯全球最佳機場美譽的新加坡樟宜機場，實在有很多值得我們欣賞、借鏡的地方，不論是由此出發、抵達還是轉機，作為旅客我每次都有相當滿意的體驗。而今年新加坡新鮮熱辣的最紅景點，居然就在機場之內，再一次讓我對它刮目相看。

這幢外形獨特的建築有個很美的名字—— Jewel，中文譯作「星耀樟宜」，它的出現最先是因為第一航廈需要擴充客運量及停車位，結果當局決定不單單是擴充機場大樓，而是在三個航廈的中間位置興建一座全新建築，提供結合花園、景點、購物、餐飲、酒店及旅客設施的一站式空間，來支援機場運作及服務來自世界各地的乘客。嶄新的構思讓我十分佩服，成果亦讓人眼前一亮。

樓高7層的星耀樟宜當中，最為廣傳的代表性畫面，肯定是全球最高的室內瀑布「雨漩渦」，瀑布從40米高空傾瀉而下，落在建築的核心「森林谷」之中，日間有自然光帶來原始的味道，晚上則有每晚6場的燈光及音樂表演增添未來感，任何時間、不同角度來欣賞都十分壯麗動人。將新加坡花園城市的印象延續到機場，24小時開放的森林谷是城中最大的室內花園之一，種植了超過120種植物，當中包括900棵樹、6萬株灌木，精心設計的兩條步道都有別致的園林造景，讓人放鬆身心。而最高層的售票景點「星空花園」則有滑梯、迷宮、空中繩網等好玩又刺激的設施，加上多達280間特色商店及餐廳，以後去新加坡都要提早數小時到機場報到了。

黃進達