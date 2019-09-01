挑戰耐力　水上歷奇活動日

小朋友的耐力及精力，往往都比家長想像的更充沛。專門舉辦各項歷奇活動的飛駿歷奇，最近就為3歲半至14歲小朋友及家長，設計了一個親子水上歷奇活動日，讓小朋友認識自己的潛能。負責人Ken Sir是一位經驗豐富的游泳及歷奇教練，他透過設計及舉辦各種歷奇活動，加深大小朋友對自己的認識。

這個活動在西貢白腊村出發，由野外定向開始，根據提示找到沿途多個Check Point，之後到達歷奇活動場地的白腊灣沙灘。Ken Sir於沙灘簡單介紹當日活動的流程，講解活動安全的注意事項等。之後大家要合作，將水上活動所需的設備搬往沙灘，再透過簡單的遊戲，互相介紹及認識。然後小朋友與家長分別手拖手，各自圍成兩個圈，慢慢由沙灘行入海水中，等小朋友在沒家長保護的情況下，嘗試接觸海水衝浪的感覺，然後在海水中跳躍，克服對海水的恐懼。

上岸後就會分成兩組，由負責紮筏導師講解，如何利用竹、繩及膠桶，分工合作合力紮成一個可以出海的竹筏，等大家坐在自己親手紮的竹筏上，用木槳慢慢划出海中心，發揮及體驗群體合作精神。這次活動，對很多家長及小朋友都是一次難忘的戶外經歷，不但加深彼此認識，亦令小朋友從中更了解自己，亦建立與父母更深入的關係。

模特兒：張皓鈞、馮高瑞