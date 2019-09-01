52 BY HIKARU MATSUMURA　手袋隨意變形

52 BY HIKARU MATSUMURA這個品牌你未必識，但當你看到品牌出品的手袋時，你會覺得有點似曾相識。冇錯！就是那個爆紅的BAO BAO ISSEY MIYAKE手袋，皆因品牌創辦人松村光正是開創BAO BAO手袋的主理人。

松村光於今年1月發表全新品牌「52 BY HIKARU MATSUMURA」，旨在挑戰「實驗性設計」，以創造前所未見的新構思。而最新推出「Miss ROBOT」手袋系列設計同樣有着BAO BAO大膽創新的外形，手袋全以「方形骨架」製作，並無針線縫製，更像家電和手機般組裝，利用方形組件的獨特接合系統，是可以隨意變形的時尚單品。無論是大小、顏色到形狀都可以自由變化，貫徹品牌實驗性、不斷進化的創作理念，

這次系列採用PVC透明感素材，再加上獨立開發的金屬配件作連接，但又能保持輕巧又強度的功能性。透明的設計可透出袋中物品，令袋中物成為設計的一環，用家可以思考着「該展示甚麼，該隱藏甚麼？」，為自己的手袋加添自我設計，進一步將手袋重新定義，擺脫「手袋是用來隱藏物品」的傳統印象。