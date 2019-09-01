三界五行：竭盡所能　回報母愛

婆媳關係向來是家庭問題，但姜詩妻子龐氏就演繹了最佳婦道。（互聯網）

《二十四孝》第二十孝「哭竹生筍」，主角是孟宗，孀守的孟母（與孟子的母親同樣是個好母親），含辛茹苦把他養至七、八歲時，捱壞身體，重病臥床，不思飲食，醫生說這病很難醫，除非用鮮筍煲粥，或有一線生機。當時是寒冬，竹樹到春天才生筍，但孟宗走進竹林，跪着哭泣，眼淚融化冰雪，竟然長出春筍！孟母吃了竹筍粥，霍然痊愈。

孟宗長大成人，初入官場，在驃騎將軍朱據手下當小吏，孟宗要求把母親帶進軍營，方便照顧，朱據愛才，特准。不久，升孟宗為監池，管理官家的魚池，上任第一天，孟宗網了幾條魚孝敬母親，想不到遭母親嚴厲訓斥—監守自盜，不忠不孝！後來孟宗升為吳令，可惜孟母去世，子欲養而親不在，更悲痛的是當時戰況緊張，孫權下令任何人不得告假奔喪，違者重罰，孟宗不顧一切，辦理好母親後事，自拘求罰，孫權要處死他，幸得陸遜求情，孫權降孟宗職一級，並聲言任何人下不為例。

第二十一孝「運泉奉母」，歌頌姜詩夫妻孝順美德，姜詩事母至孝，妻子龐氏嫁夫隨夫，也跟隨姜詩全心全意服侍姜母。姜母喜歡飲清泉水，龐氏一年三百六十五日天天去山泉取水回家。姜母喜歡食河鮮，姜詩常常去釣魚給母親食，姜母喜歡與鄰舍分享，姜詩與妻子合力烹飪美味的魚膾，邀請街坊一起品嘗。這個故事除了宣揚孝道，還歌頌為人媳婦的婦道，除了敦親，還要睦鄰。

方向宇