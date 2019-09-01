美食婷：白露識飲識食防燥

白露代表踏入初秋之始，陳醫師指無花果、百合、沙參、南棗等均是防燥的食材。(張錦昌攝)

我美食婷除了為食，亦好貪靚，最近時常感到白天天氣悶熱，入夜又帶點微涼，皮膚開始繃緊，於是急急約美女中醫八卦一下，順便調理身體。醫學博士後兼註冊中醫師陳玉瑜指，今年八月初十便是二十四節氣的第十五個節氣──白露；代表踏入初秋之始，早晚溫差大，除注意添衣外，亦要開始以日常飲食及湯水養生防燥，建議大家不妨適量進食及飲用以下食材及湯水。

無花果去水腫

盛夏會以大量水分補充身體所需，入秋後，水分流失開始減慢。曬乾的無花果，不但具有生津止渴、健胃清腸的功效，同時亦有助消腫解毒，幫助身體排去多餘水分。

菊花祛燥潤喉

性平溫和的菊花，對緩解秋燥有不少良效。將菊花清洗乾淨後，以滾水焗成菊花茶，具有祛燥潤喉、明目潤肺的功效。此外，亦可待水溫微溫時，加點蜂蜜飲食，有助改善喉嚨乾涸的問題。

南棗改善口乾

白露過後進入典型的秋季氣候，容易出現口乾及皮膚乾裂等症狀。南棗即是大棗，在中醫角度有滋陰及防燥作用，可改善口乾、唇乾的情況。

沙參潤肺化痰

入秋後，喉嚨乾涸容易造成乾咳及多痰；沙參雖然味甘帶點微微苦澀味，但就具有養陰清熱、潤肺化痰的功效；加上益胃生津及主治陰虛久咳，是入秋後熬湯水的不錯材料之一。

養生保健湯水

陳醫師表示，初秋之時不宜大量進補，最好是多飲滋潤湯水。以麥冬蓮子百合潤肺湯為例，食材簡單，只需準備麥冬、蓮子、百合及瘦肉，加適量清水煲約2小時後加少許鹽調味即成。

材料：

麥冬 20克

蓮子 30克

百合 30克

瘦肉 200克

滋陰補氣人參粥

湯水以外，亦可以人參、百合及珍珠米煲粥。做法是將百合洗淨、人參磨粉，加珍珠米及適量清水，熬煮成粥，最後加少許冰糖調味即成。此粥，適合氣陰兩虛的人進食；不但滋陰防燥，亦有安神補氣的功效。

材料：

人參 20克

百合 30克

冰糖 適量

珍珠米 1杯