巴黎女生衣櫥　LONGCHAMP 19F/W

2019年09月01日 15:30
  • 東網電視
    更多新聞短片
    On Daria R.：LGP Monogram Lace Dress、Leather Boots、LGP Monogram La Voyageuse Handbag／On Anda M.：LGP Monogram Lambskin Shirt、Leather Belt、Calfskin Fur Shorts、Calfskin Platform Boots、LGP Monogram La Voyageuse Handbag（胡振文攝）
    今個秋冬系列，LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine就從法國當代著名室內設計師Andree Putman身上擷取靈感，將巴黎女性優雅氣質及紐約摩登風格融入到系列，當中LGP Monogram圖案就成為季度重點設計元素，靈感啟發自紐約曼克頓棋盤般的街道及Bauhaus建築風格，此標誌性圖案除了以黑白對比方式運用到秋冬各款服飾之外，更分別有以皮革壓印及喱士刺繡呈現，為品牌塑造出比以往更年輕的街頭風格。與此同時，LONGCHAMP常見的波希米亞風格於秋冬系列亦得而延續，並透過與飄逸雪紡長裙、搖滾皮革外套以及各種民族圖騰與動物紋理設計混搭配襯，展現出巴黎女性優雅與搖滾兼備的獨特氣質。
    手袋及鞋履系列於秋冬亦有多款全新設計登場，當中手袋方面就主打以古典行李箱為靈感的La Voyageuse系列，分別有Handbag、Tote Bag及Crossbody三個款式，除了配搭鮮紅、軍綠、深藍、卡其及米白多種搶眼色調之外，更融入服飾系列主打的LGP Monogram圖案演繹，袋身所用物料亦極為多變，從皮革、漆皮、絲絨及提花版本都一應俱全，將品牌對傳統皮革工藝的熟練發揮得淋漓盡至。以品牌傳統的馬術為設計靈感的Cavalcade系列，今季就保留經典馬鞍型手袋線條，同時更將色彩及質感強烈對比的皮革組合（小牛皮、麖皮及鱷魚皮革壓紋）以拼接剪裁打造，為女性化袋款設計注入時尚魅力。另同樣為LONGCHAMP經典袋款的Le Pliage Cuir系列及Amazone系列於秋冬季就分別追加的骰精緻Mini迷你版及實用度高Maxi加大版，更用上堅挺牛革及柔軟小羊皮革打造，並配上LGP Monogram壓紋及刺繡圖案點綴，豐富其視覺效果及層次感。
    模特兒：Anda M.@Primo、Daria R.@Model Genesis
    化妝及髮型：Chris Lam