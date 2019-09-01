巴黎女生衣櫥　LONGCHAMP 19F/W

今個秋冬系列，LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine就從法國當代著名室內設計師Andree Putman身上擷取靈感，將巴黎女性優雅氣質及紐約摩登風格融入到系列，當中LGP Monogram圖案就成為季度重點設計元素，靈感啟發自紐約曼克頓棋盤般的街道及Bauhaus建築風格，此標誌性圖案除了以黑白對比方式運用到秋冬各款服飾之外，更分別有以皮革壓印及喱士刺繡呈現，為品牌塑造出比以往更年輕的街頭風格。與此同時，LONGCHAMP常見的波希米亞風格於秋冬系列亦得而延續，並透過與飄逸雪紡長裙、搖滾皮革外套以及各種民族圖騰與動物紋理設計混搭配襯，展現出巴黎女性優雅與搖滾兼備的獨特氣質。

手袋及鞋履系列於秋冬亦有多款全新設計登場，當中手袋方面就主打以古典行李箱為靈感的La Voyageuse系列，分別有Handbag、Tote Bag及Crossbody三個款式，除了配搭鮮紅、軍綠、深藍、卡其及米白多種搶眼色調之外，更融入服飾系列主打的LGP Monogram圖案演繹，袋身所用物料亦極為多變，從皮革、漆皮、絲絨及提花版本都一應俱全，將品牌對傳統皮革工藝的熟練發揮得淋漓盡至。以品牌傳統的馬術為設計靈感的Cavalcade系列，今季就保留經典馬鞍型手袋線條，同時更將色彩及質感強烈對比的皮革組合（小牛皮、麖皮及鱷魚皮革壓紋）以拼接剪裁打造，為女性化袋款設計注入時尚魅力。另同樣為LONGCHAMP經典袋款的Le Pliage Cuir系列及Amazone系列於秋冬季就分別追加的骰精緻Mini迷你版及實用度高Maxi加大版，更用上堅挺牛革及柔軟小羊皮革打造，並配上LGP Monogram壓紋及刺繡圖案點綴，豐富其視覺效果及層次感。

模特兒：Anda M.@Primo、Daria R.@Model Genesis

化妝及髮型：Chris Lam