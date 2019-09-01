副甲狀腺（Parathyroid）是個好細小的組織 ，大小如一粒黃豆般大。大多數的副甲狀腺生長於甲狀腺旁，所以又稱甲狀旁腺。對一般市民，副甲狀腺好像是謎一般的結構，其實對醫生來說，處理副甲狀腺問題，也像解謎尋寶一樣。

【副甲狀腺功能亢奮症的病徵不明顯】

副甲狀腺分秘副甲狀腺素，用作控制血鈣水平。如副甲狀腺素過高會導致血鈣水平升高，這就是副甲狀腺功能亢奮症（副甲亢）（Hyperparathyroidism）。雖然身體會通過尿液排出過量的鈣，但尿液中鈣濃度偏高，鈣會結成晶體形成腎石問題。副甲亢會令骨質疏鬆更早出現，也會增加心臟病和腦中風的風險。副甲亢的病徵並不明顯，只能透過醫生的解謎能力，順藤摸瓜才能發現問題的根源。

【每人副甲狀腺存於不同身體位置】

大部分人身體裏面只有四個副甲狀腺腺體在頸中，但每人身體情況不同，部分人只有三個，另一部分人可以有六粒腺體。除了數目的變化，它的位置也是多變。不單是頸前方，甲狀腺附近，它可以生長於胸腔大血管旁，也可生長於食道後面的位置。傳統副甲狀腺手術在頸中尋找這些小器官，就好像大海撈針一樣。

【四維電腦掃描有助增加治愈的機會】

如果手術前能準確找到病變的副甲狀腺的位置，病人便可進行微創手術，手術時間便可縮短，創傷也大大減少。除了一般的超聲波（Ultrasound）和同位素檢查 （Sestamibi Scan），最近引入的四維電腦掃描（4DCT）大大幫助外科醫生在手術前為病變的副甲狀腺定位，增加微創手術的可能性，同時也增加治愈的機會。

外科專科黃啟斌醫生