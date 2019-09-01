落手整手工彩虹雪條　靚到爆燈

熱辣辣食條雪條降溫兼消暑，不過很多雪條都加入人造色素或高糖分，感覺唔多健康。IG@much.butter就教大家利用不同顏色的水果、蔬菜，分別加入水和糖粉攪拌，如紅色用士多啤梨、黃色是菠蘿等，就可以溝出不同的顏色，之後再分小部分倒入雪條模具雪至凝固便完成，手工製作的彩虹雪條，每條的圖案都獨一無二，吃落滿口果香，而且無添加人造色素，可以放心讓小朋友食用。

紅色材料：

士多啤梨 60克

糖粉 2茶匙

水 1湯匙

黃色材料：

菠蘿 60克

糖粉 2茶匙

水 1湯匙

紫色材料：

藍莓 60克

糖粉 2茶匙

水 1湯匙

綠色材料：

白菜仔 20克

菠蘿 40克

糖粉 2茶匙

水 1湯匙

橙色材料：

杧果 60克

糖粉 2湯匙

水 1湯匙

淺紅色材料：

火龍果 60克

糖粉 2茶匙

水 1湯匙

白色材料：

乳酪 250毫升

糖粉 2湯匙

做法：

1.白色材料以外，每種顏色的水果食材先和水攪拌成蓉，再加糖粉混合。

2.乳酪加糖粉拌勻。

3.在雪條模內逐層放入不同顏色的食材，冷藏1晚便完成。