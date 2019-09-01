落手整手工彩虹雪條 靚到爆燈
2019年09月01日 17:30
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七彩繽紛的果汁雪條，無人造色素及添加物，入口更是滿滿果味。（互聯網）
熱辣辣食條雪條降溫兼消暑，不過很多雪條都加入人造色素或高糖分，感覺唔多健康。IG@much.butter就教大家利用不同顏色的水果、蔬菜，分別加入水和糖粉攪拌，如紅色用士多啤梨、黃色是菠蘿等，就可以溝出不同的顏色，之後再分小部分倒入雪條模具雪至凝固便完成，手工製作的彩虹雪條，每條的圖案都獨一無二，吃落滿口果香，而且無添加人造色素，可以放心讓小朋友食用。
紅色材料：
士多啤梨 60克
糖粉 2茶匙
水 1湯匙
黃色材料：
菠蘿 60克
糖粉 2茶匙
水 1湯匙
紫色材料：
藍莓 60克
糖粉 2茶匙
水 1湯匙
綠色材料：
白菜仔 20克
菠蘿 40克
糖粉 2茶匙
水 1湯匙
橙色材料：
杧果 60克
糖粉 2湯匙
水 1湯匙
淺紅色材料：
火龍果 60克
糖粉 2茶匙
水 1湯匙
白色材料：
乳酪 250毫升
糖粉 2湯匙
做法：
1.白色材料以外，每種顏色的水果食材先和水攪拌成蓉，再加糖粉混合。
2.乳酪加糖粉拌勻。
3.在雪條模內逐層放入不同顏色的食材，冷藏1晚便完成。