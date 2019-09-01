落手整手工彩虹雪條　靚到爆燈

2019年09月01日 17:30
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    七彩繽紛的果汁雪條，無人造色素及添加物，入口更是滿滿果味。（互聯網）
    熱辣辣食條雪條降溫兼消暑，不過很多雪條都加入人造色素或高糖分，感覺唔多健康。IG@much.butter就教大家利用不同顏色的水果、蔬菜，分別加入水和糖粉攪拌，如紅色用士多啤梨、黃色是菠蘿等，就可以溝出不同的顏色，之後再分小部分倒入雪條模具雪至凝固便完成，手工製作的彩虹雪條，每條的圖案都獨一無二，吃落滿口果香，而且無添加人造色素，可以放心讓小朋友食用。
    紅色材料：
    士多啤梨　60克
    糖粉　　　2茶匙
    水　　　　1湯匙
    黃色材料：
    菠蘿　60克
    糖粉　2茶匙
    水　　1湯匙
    紫色材料：
    藍莓　60克
    糖粉　2茶匙
    水　　1湯匙
    綠色材料：
    白菜仔　20克
    菠蘿　　40克
    糖粉　　2茶匙
    水　　　1湯匙
    橙色材料：
    杧果　60克
    糖粉　2湯匙
    水　　1湯匙
    淺紅色材料：
    火龍果　60克
    糖粉　　2茶匙
    水　　1湯匙
    白色材料：
    乳酪　250毫升
    糖粉　2湯匙
    做法：
    1.白色材料以外，每種顏色的水果食材先和水攪拌成蓉，再加糖粉混合。
    2.乳酪加糖粉拌勻。
    3.在雪條模內逐層放入不同顏色的食材，冷藏1晚便完成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B1qxfr8FFwi/