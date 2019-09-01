順Phone快遞：99.6%屏佔比　NEX 3首創「瀑布芒」

國產品牌vivo將於9月中在上海舉行旗艦手機NEX 3的發布會，最近廠方提前把手機給予部分Youtuber進行測試，在大眾面前揭開這部新機的神秘面紗。

近年vivo玩芒玩到出神入化，不少屏幕技術都由他們帶起，NEX 3就首創有「瀑布芒」之稱的曲面OLED全屏幕，屏幕兩邊直接「食」入機側內，約佔了機側一半空間，造出撥頁時畫面如水往兩邊「瀉下」的視覺效果，並令屏佔比創下99.6%的歷史新高，相當誇張！而由於機側再無位置容納按鍵，所以手機參考了同廠概念機APEX 2019的設計，以電容及壓力感應來調校音量及開關屏幕，按下一刻會有震動回饋，也是另一項突破之處。

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