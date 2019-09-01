順Phone快遞：99.6%屏佔比 NEX 3首創「瀑布芒」
2019年09月01日 19:00
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順Phone快遞：99.6%屏佔比 NEX 3首創「瀑布芒」（互聯網）
國產品牌vivo將於9月中在上海舉行旗艦手機NEX 3的發布會，最近廠方提前把手機給予部分Youtuber進行測試，在大眾面前揭開這部新機的神秘面紗。
近年vivo玩芒玩到出神入化，不少屏幕技術都由他們帶起，NEX 3就首創有「瀑布芒」之稱的曲面OLED全屏幕，屏幕兩邊直接「食」入機側內，約佔了機側一半空間，造出撥頁時畫面如水往兩邊「瀉下」的視覺效果，並令屏佔比創下99.6%的歷史新高，相當誇張！而由於機側再無位置容納按鍵，所以手機參考了同廠概念機APEX 2019的設計，以電容及壓力感應來調校音量及開關屏幕，按下一刻會有震動回饋，也是另一項突破之處。
試玩片同時揭露NEX 3延續了上代的升降前鏡頭，不過今次就是雙鏡，模組比過往大了不少，據聞背後更會放入了補光燈，要留待進一步證實。另外，已確認手機內建最新S855 Plus超頻處理器，支援5G網絡，機背更擁有6,400萬超像高素主鏡頭。有興趣了解更多可觀看以下開箱片：https://bit.ly/2L6Xpmx
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