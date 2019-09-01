花蓮　湧泉活水摸金蜆

漁場最受歡迎的「摸蜊仔兼洗褲」活動，小朋友都可一腳踩進水中摸蜆，在炎炎夏日中也非常消暑。（劉達衡攝）

創始於60年代的「立川漁場」，因有源源不絕的湧泉、無污染環境及清澈乾淨水質，故能有條件養殖他們的「三寶」黃金蜆、貴妃魚與活力鯛。營養價值如若「黃金」的黃金蜆，是立川的生招牌，本平平無奇的蛤蜊仔，唯立川悉心研發，精心培育綠藻飼養，終養成為體形飽滿、味道鮮美的黃金蜆，並已被聯合國食品組織評為擁有高蛋白質、多種維生素及完美鈣磷比的食品。

如今立川已由水產養殖場，漸發展成休閒漁場，隨文化生態館、蜆之館、體驗池與餐廳之增設，使它更適合一家大細來玩。漁場中最受歡迎的活動，肯定是「摸蜊仔兼洗褲」，也就是一腳踩進水池中摸蜆。由於水池低淺，故連小朋友都可下水參與，池水也清澈見底，幾乎誰都可不費吹灰之力，便摸到數十顆黃金蜆，人人都能滿載而歸，最後每人更最多帶走1斤黃金蜆回家。

摸完蜆大家還可去玩漁場的「蜆殼DIY」體驗，過程約須30至60分鐘，由專人教你用漂亮的蜆殼，搭配簡單工藝素材，製作出獨特的蜆殼吊飾，由於蜆與「顯」同音具「顯達」之意，故紀念品可把「吉祥顯達」帶回家，很有意思。

立川漁場

地址：花蓮縣壽豐鄉共和村漁池45號

營業時間：8:00am-7:00pm

摸蜆體驗：NT$120（約HK$31）5歲以下免費

蜆殼DIY體驗：NT$150（約HK$38）需於3天前預約

網址：www.lichuan.tw

鳴謝：台灣觀光局、長榮航空、台灣休閒農業發展協會