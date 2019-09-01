天價吸塵機　Rainbow SRX十項全能

曾幾何時，吸塵無人鍾意，但近年吸塵機愈搞愈多花臣，男士們每次做家務恍如玩玩具，老媽子見到最開心！近期新作有索價近4萬元的Rainbow SRX，除了吸塵還一物多用，一於埋身試吓！

美國吸塵機品牌Rainbow出名勁同貴，不單寫字樓用，也吸引不少師奶仔「分期」都要買！SRX是自2011年以來首次推出的新型號，用了超過3年時間、逾1千萬美元研發。新機沿用品牌「以水過濾」的傳統，透過專利分隔器及無炭刷磁驅摩打技術，將塵粒直接吸入水中再鎖死，不會如掃地或其他吸塵機般造成塵粒飛揚，帶來二次污染。最正是它不設塵袋，不會隨使用時間而令吸力下滑，吸完倒水即可，細菌無得孳生！

SRX擁有多個改良，例如上蓋如今懂得自動上升，簡化了換水盆及加水步驟。快慢調校由2段提升至4段，更能針對家居不同角落需要。空氣流量增加30％，由原本每分鐘70立方尺增至100立方尺，趕絕嘔塵問題。實測所見，雖然SRX仍要拖住電線周圍走，但比起舊型號輕巧，加上底部有滾輪，拖行不算辛苦；聲浪也減少了許多，不怕嘈親鄰居。吸力方面，現場試吸肉眼未覺污漕的地氈，殊不知吸5分鐘清水即變污水，嚇死人兼好有滿足感。

官方多次強調SRX不是單純吸塵機，而是一個清潔系統，首先它可當作空氣清新機，短短15分鐘房間空氣就變得清新，試把隨機附送的精油滴入水中，開啟一陣已聞到清新空氣，So Fresh！跟機配件亦豐富，分別有地拖頭，以機器每下噴出乾淨水拖地；有專為縫隙而設的配件；亦有專為地板、牆身及喇叭而設的除塵刷。最搞鬼是連淋花、洗冷氣及泵氣球配件都有，一機代替其他電器！試用專門除床褥、梳化之塵蟎的拍打器，吸頭每秒拍250下，拍出潛藏深處的塵蟎，吸完連臭味都減少，瞓覺也舒服些！

SRX索價近4萬元，雖則好貴，但健康無價，值唔值就見仁見智。特別一提，推廣期內購買，摩打可獲永久保養，其餘硬件則有4年保養。