【決性11點】無差別復仇

愛情開始時總是甜蜜，但結束時則可能是噩夢的開始，因為愛情會讓人失去理智，假若被分手的那位放不下，分分鐘會做出報復行為，而報復對象未必單單只是變心的戀人，就連他們的家人、朋友、新伴侶，也可能成為受害者。

Q.當你遇到歹徒持刀搶劫，你情急之下會拿起哪件東西來反抗？

A.椅子

B.刀子

C.雨傘

D.磚頭

~

~

~

~

答案分析

A.設計陷害

你是一個愛恨分明的人，當有人對你做出不好的事情，你會直接讓對方知道你恨他，要他向你認錯道歉，假若對方不覺得自己有錯，你一定會設計報復，讓他好好承受惡果。

B.禍及家人

你對情人很好，當你和他相愛時，你會全心全意待他好，所以心裏容不下背叛與出賣。對方怎樣傷害你，你就會用同樣的方式報復，甚至把他身邊的人也拉進來一起受罪才能洩恨。

C.默默忍耐

個性溫和的你，多數都會選擇忍耐，就算真想報復對方，你的顧忌也比較多，因為你的本質是個善良的人，所以無法做出傷害別人的事，但你的反抗反而會讓傷害你的人變本加厲，更狠的再傷害你多一次。

D.攬炒報復

你最擅長的就是「借刀殺人」，讓對方不知道你才是真正的主謀，而找錯目標對象報復。你的內心是有仇必報的人，為了復仇會不擇手段，寧願攬炒也要他付出雙倍代價。