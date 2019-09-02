香港估估吓：邊間酒樓最早有冷氣？

雖然已經立秋， 但天氣仍然炎熱， 沒有冷氣的話， 實在很難令人平靜下來！現時店舖食肆不論大小都有冷氣開放，但這個看似必然的條件，其實是近數十年才發展出來。而本港最早裝設冷氣的酒樓，大家又知不知道是哪一間？

位於灣仔莊士敦道130至136號的龍門大酒樓，早於1949年便開業， 最初名為「龍鳳酒樓」，50年代改名為「龍門茶樓」，其後易手後再改名「龍門大酒樓」，寓意「一登龍門，聲價十倍」。在50至70年代期間， 與毗鄰的龍圖酒樓及龍團酒樓合稱「三龍」。

酒樓佔地近4,000平方呎，屬傳統4層高的單幢式茶樓，分為地下、閣樓、2樓、3樓及4樓的出品部。在50、60年代冷氣尚未普及，酒樓已在雅座安裝冷氣，成為全港最早提供冷氣環境的茶樓，當然雅座的茶價亦較其他樓層貴。

70、80年代，可以說是酒樓的黃金時代， 除了是三行工人的聚腳地外，歌壇、棋壇等都會在此舉辦宴會，酒樓甚至要24小時營業，據講每月之營業額可高達270萬港元，員工人數多達百人。

可惜隨着時代變遷，光顧舊式酒樓的顧客買少見少，酒樓到了90年代已經風光不再，最終於2009年7月不敵時代洪流，以4.2億元的價錢出售土地，並於同年的11月30日正式結業。結業消息傳出後，不少市民都特意到酒樓緬懷一番。