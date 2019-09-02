【老友狗狗】開餐！讓狗狗驚喜的餵食小變化

You are what you eat，狗狗也一樣。我們當然關心毛孩是否吃得夠，吃得好；因為吃得好，不僅讓身體維持健康，原來也能滋養心靈。我只是個小小的訓犬師，不是獸醫，也沒有修讀犬隻營養課程，所以絕對不敢也不應班門弄斧給予膳食建議。然而，我們卻可以從行為角度，去了解狗狗天生的進食模式，從而調整餵食策略，滿足毛孩當一隻狗的自由。

【了解狗狗天生的進食模式】

誰想到眼前這頭毛茸茸、向來只懂飯來張口的狗主子，原來天生是種投機的肉食動物，極少掠食，主要是以食腐肉或檢食過活？（這同時解釋了為甚麼傳統的狼群理論不管用，因為狗群愈大就只會僧多粥少，而檢食也不需要有組織的捕獵，所以狗比狼的階級關係薄弱很多）科學家跟蹤很多在鄉郊生活的放養狗，研究牠們在沒有人類餵飼的情況下會找甚麼東西吃，結果發現狗狗約一半的飲食內容都是不同動物的屍體、屠宰內臟、骨頭等，其次是各式蔬菜，佔五分之一的飲食是各式動物的排泄物。很惡心，對嗎？別擔心，我們當然不需要找這些東西給狗狗吃，但可從中觀察到狗狗偏好肉類，而且食物種類很廣泛、喜愛東找西找的檢便宜，這正正是我們可以着手的部分。

【小變化滿足狗狗原始需要】

近年關於餵飼乾糧、鮮食或生肉的爭議不斷，家長最好還是先徵詢獸醫意見。狗糧經專業調配，營養較均衡全面及針對性（對幼犬尤其重要），所以適合一般對犬隻營養認識不深的家長（例如我！）。自己烹調或餵飼生食，當然是更天然的選擇，但重點始終在於營養是否均衡。曾有狗家長很自豪的跟我說，她每天都為愛犬煮雞肉白飯，那份恒心當然值得鼓勵，但長久以來狗狗攝取的營養肯定不夠全面。家長必須多做功課，找獸醫與專業犬隻營養師去制訂餐單，確保養分、維他命和礦物質的分量和比例準確，並隨着狗狗年齡與健康狀況而調整，否則只會適得其反。

【餵食模式不應一成不變】

決定了飲食方式後，家長便可在變化與Food Presentation上花心思。想像一下，如果狗生15年以來，每天兩餐都只吃乾糧，也實在是會悶死的，何況狗狗天生就偏好豐富的食物種類！餵飼鮮食或生食的家長宜不時轉換餐單；而以乾糧為主食的，也可以配搭罐頭，或少許自己烹煮的新鮮蔬菜肉類「加料」，增加毛孩膳食的新鮮感與變化。食物不一定要沉悶的放在碗子裏大雜燴，偶爾也可把材料分開放在大碟子上，讓毛孩按喜好選擇進食次序，家長從旁看着毛孩的思考過程，應該很有趣，而且也能加深我們對毛孩的了解。每天提供骨頭滿足狗狗咀嚼的需要固然少不了，平時也可多玩「尋寶遊戲」，把零食放置在不同的角落或高度，滿足狗狗嗅聞檢食的樂趣。

吃飯不僅是毛孩的快樂時光，看着牠們吃得津津有味的樣子，也是不少家長最感安慰的幸福時刻。以上這些建議都是在不影響正常飲食下的小變化，我親身與家中三隻毛孩實驗過，效果非常好，連本來不太愛吃的三小姐囧囧也變得極為期待開餐，狗奴當然也就餵得更起勁啦！

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理