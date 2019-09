【老友狗狗】開餐！讓狗狗驚喜的餵食小變化

You are what you eat,狗狗也一樣。我們當然關心毛孩是否吃得夠,吃得好;因為吃得好,不僅讓身體維持健康,原來也能滋養心靈。我只是個小小的訓犬師,不是獸醫,也沒有修讀犬隻營養課程,所以絕對不敢也不應班門弄斧給予膳食建議。然而,我們卻可以從行為角度,去了解狗狗天生的進食模式,從而調整餵食策略,滿足毛孩當一隻狗的自由。

【了解狗狗天生的進食模式】

誰想到眼前這頭毛茸茸、向來只懂飯來張口的狗主子,原來天生是種投機的肉食動物,極少掠食,主要是以食腐肉或檢食過活?(這同時解釋了為甚麼傳統的狼群理論不管用,因為狗群愈大就只會僧多粥少,而檢食也不需要有組織的捕獵,所以狗比狼的階級關係薄弱很多)科學家跟蹤很多在鄉郊生活的放養狗,研究牠們在沒有人類餵飼的情況下會找甚麼東西吃,結果發現狗狗約一半的飲食內容都是不同動物的屍體、屠宰內臟、骨頭等,其次是各式蔬菜,佔五分之一的飲食是各式動物的排泄物。很惡心,對嗎?別擔心,我們當然不需要找這些東西給狗狗吃,但可從中觀察到狗狗偏好肉類,而且食物種類很廣泛、喜愛東找西找的檢便宜,這正正是我們可以着手的部分。

【小變化滿足狗狗原始需要】

近年關於餵飼乾糧、鮮食或生肉的爭議不斷,家長最好還是先徵詢獸醫意見。狗糧經專業調配,營養較均衡全面及針對性(對幼犬尤其重要),所以適合一般對犬隻營養認識不深的家長(例如我!)。自己烹調或餵飼生食,當然是更天然的選擇,但重點始終在於營養是否均衡。曾有狗家長很自豪的跟我說,她每天都為愛犬煮雞肉白飯,那份恒心當然值得鼓勵,但長久以來狗狗攝取的營養肯定不夠全面。家長必須多做功課,找獸醫與專業犬隻營養師去制訂餐單,確保養分、維他命和礦物質的分量和比例準確,並隨着狗狗年齡與健康狀況而調整,否則只會適得其反。

【餵食模式不應一成不變】

決定了飲食方式後,家長便可在變化與Food Presentation上花心思。想像一下,如果狗生15年以來,每天兩餐都只吃乾糧,也實在是會悶死的,何況狗狗天生就偏好豐富的食物種類!餵飼鮮食或生食的家長宜不時轉換餐單;而以乾糧為主食的,也可以配搭罐頭,或少許自己烹煮的新鮮蔬菜肉類「加料」,增加毛孩膳食的新鮮感與變化。食物不一定要沉悶的放在碗子裏大雜燴,偶爾也可把材料分開放在大碟子上,讓毛孩按喜好選擇進食次序,家長從旁看着毛孩的思考過程,應該很有趣,而且也能加深我們對毛孩的了解。每天提供骨頭滿足狗狗咀嚼的需要固然少不了,平時也可多玩「尋寶遊戲」,把零食放置在不同的角落或高度,滿足狗狗嗅聞檢食的樂趣。

吃飯不僅是毛孩的快樂時光,看着牠們吃得津津有味的樣子,也是不少家長最感安慰的幸福時刻。以上這些建議都是在不影響正常飲食下的小變化,我親身與家中三隻毛孩實驗過,效果非常好,連本來不太愛吃的三小姐囧囧也變得極為期待開餐,狗奴當然也就餵得更起勁啦!

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理