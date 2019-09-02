東沖有料到：泰國示範單位成景點

可別誤會，本文並非介紹泰國新樓盤或買樓須知，雖然是有些許關連，但層次更為「升級」。話說泰國曼谷有很多豪宅樓盤，而發展商往往會花大筆錢去炮製一個美輪美奐的Showroom，內裏更設有工人向參觀人士提供拖鞋及飲品，看到金碧輝煌的裝修，教人目不暇給。不過這些示範單位往往只會維持一至兩年，當樓花銷售完畢便會消失，原址便會用來起樓。但投資了大筆錢來布置的示範單位，一年365日每日僅朝九晚五對外開放，究竟有多少人會進來參觀呢？諗落難免有點浪費！最近曼谷於河邊一個五星級示範單位便想出了一條絕世好橋——該示範單位內竟然設有Cafe，讓大家可以影相呃Like及飲嘢！

一眾泰國人亦不介意自己並非有錢人，都愛到該示範單位飲咖啡呃Like打卡，當中更包括了不少網紅，令這裏當堂被炒熱。其實該處不過是Showroom連帶的咖啡店，但卻散發着型格，所提供的飲品都賣相漂亮有心思，而且更有面向昭披耶河的室外地帶，不過卻看不到夜景，事關於5點便關門。

這個意念其實相當的好，花費大筆金錢去布置示範單位，但到訪參觀的又有多少人呢？而加了Cafe部分既可幫補燈油火蠟，又可以為自己的樓盤作宣傳，同時可帶旺示範單位內的人氣，絕對是一件好事。估計泰國之後有不少樓盤都會爭相倣效，到時大家到泰國睇靚樓盤，便可順道飲咖啡及影相打卡！

胡慧沖