RHA T20 Wireless　無線有線兩用

依家好多手機都不設3.5mm耳機插口，但大部分DAP音樂播放器又依舊採用3.5mm介面。如果想搵一款耳機可以兼容不同播放裝置的話，英國品牌RHA新推出的T20 Wireless應該啱喇！T20 Wireless採用DualCoil 雙線圈驅動單元，特別加入2個獨立供電音圈及震膜，令高中低頻更加平衡而不失真。而且耳機仲可以隨時轉換3款單元調聲濾片，包括原裝、低音濾片及高音濾片，迎合大家嘅音樂口味。以藍牙頸帶再先後使用低音及高音濾片實試，發現人聲、樂器聲清晰，耳塞隔音唔錯。耳機T20 Wireless最特別在於配備3.5mm線材及藍牙頸帶，同樣用上MMCX接口，隨時將耳機變成有線或無線，用法超靈活。藍牙頸帶支援藍牙4.1技術，同時對應aptX編碼，續航力亦長達12小時。

同場加映：MA650i iPhone專用

用緊新iPhone的用家，仲可以考慮另一款新作MA650i。屬早前推出的MA650改版，由3.5mm介面換上Lightning介面，適合於iPhone、iPad等裝置，線控亦可調校音量或開啟Siri。耳機外殼用上鋁材加耐用度，並採用特製的380.1 Dynamic單元，低音效果尤其突出。