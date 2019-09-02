走進MAJIFASHION霓虹髮色派對

身邊許多朋友每逢轉新工作或有新戀情，都會換新髮色。看來「新髮色=新心情」這說法一點不假。但染髮始終不是簡單上個色就算，究竟今季興咩色？那一款色調最襯自己？這些問題在染髮前都要一一考慮。幸好美髮專家L'Oréal Professionnel近日推出全新染髮品牌MAJIFASHION，更以霓虹燈及Y世代的型格粉紅為主題打造全新包裝，開創輕透霧光髮色時代，為渴望染出完美自然光澤透亮髮色的你，提供最恰當的靈感。

原來MAJIFASHIONN源於屹立超過40年的王牌MAJIREL染髮系列，髮色專為亞洲人而設。為隆重其事，品牌早前更舉辦MAJIFASHION霓虹髮色派對介紹這個新系列，並一口氣展示其11款適合不同場合及風格的獨特潮流髮色。加上同場還設有MAJIFASHION ACADEMY專區，一眾來賓在專業髮型師的分析下，可以度身調配和染上適合髮色，為形象大變身。