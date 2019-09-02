三界五行：媳婦孝順　同樣重要

俗語說，「好仔不如好媳婦」，媳婦好，不但孝順丈夫的父母，也協助管教他們的兒子、養育他們兒子的下一代，這就是「相夫教子」。

《二十四孝》既教為人子女孝敬父母，也教為人妻子孝順丈夫的父母。昨天講姜詩與妻子齊心協力照顧母親。續講二十二孝「乳姑不怠」。唐朝，有個好官叫崔山南，他的曾祖母長孫夫人年老，牙齒脫落，不能咀嚼，營養不良，身體很差，崔山南的父親還是嬰兒時，崔山南的祖母唐夫人，每天讓長孫夫人吃她的奶，長孫夫人因此開心又活多了幾年，臨終前，對所有後輩說，希望各人好好孝順唐夫人，代她報答唐夫人，自此，孝，成為家訓，子子孫孫都忠孝兩全，成為國家棟樑。

二十三孝「棄官尋母」，宋朝，朱巽在仁宗治下任工部侍郎，原配無子，納妾劉氏，生朱壽昌，原配「要仔不要母」，逐劉氏出，朱壽昌在朱巽夫婦去世後才知此事，當時是神宗在位，朱壽昌官運順利，但有消息說生母劉氏流落陝西，朱壽昌思母心切，刺血抄《金剛經》，對天發誓，不找到生母，決不回家。辭去官職，隻身千里迢迢尋親，明查暗訪，皇天不負有心人，終於與失散50年的劉氏重逢，劉氏七十多歲，早年改嫁，丈夫去世，朱壽昌帶劉氏與同母異父的弟弟以及弟弟的子女，回家與自己的老婆仔女一起生活。當時的丞相王安石向神宗稟告此事，神宗復朱壽昌職，成為一時佳話。

方向宇