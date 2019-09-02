【無添加糖】甜酸排骨　專為糖尿病人特製

經常有讀者要求我寫糖尿病人適合吃的食譜，實情我這四年來已寫了很多，例如無糖雪糕、無麵粉無糖蛋糕、無糖純素曲奇等等，只是，我沒有用上「糖尿病啱食」的字眼，因為，這是我給自己的社會責任。

我不是醫生，亦不知道你今天、本星期的血糖指數，又怎能夠單純用營養、用無糖或少糖，去隨便聲稱「糖尿病可吃」？不過，雖然我不會這樣說，但不代表我不可以盡點綿力去寫，就好像今集《靈感煮意》的甜酸排骨，沒有添加糖又低鈉，十分希望糖尿病人士可以吃啊！拿着我這個食譜去問醫生吧，醫生說可以，你就吃啦！立即上東網生活on.cc收藏這一集，下次覆診記得問呀！

材料（3~4人份）

排骨 250克（約6両半）

薑 4片

蒜 3瓣

葱白色部分 3條

八角 1粒

士多啤梨 75克（約4粒）

椰棗 30克（約2粒）

低鈉生抽 2茶匙

老抽 1/2茶匙

水 7湯匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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