【教樂事】找對學習方式　提高學習效能

無論老師或家長，如能協助孩子因應個人喜好的理解模式，對應相應的學習特性來汲取新知新事，學習效能便可事半功倍。（作者提供）

九月開學，又是莘莘學子努力學習的開端。關於學習，每人皆有各自不同的學習特性，若根據教育學者Neil D Fleming的VARK模型分析，學習方式其實可分為：視覺（Visual）、聽覺（Auditory）、讀寫（Read/Write）和動覺（Kinesthetic）四大類型。家長如能協助子女因應個人喜好的理解模式，對應到上述提及的學習特性來汲取新知新事，學習效能便可事半功倍。

【視覺學習（Visual）：觀察中學習】

「視覺學習者」主要通過觀察來學習，他們的記憶以視覺（圖片和圖像）為先，聆聽卻不管用。他們長於使用「思維導圖」（Mind Map），學習上喜歡經由閱讀和歸納而編寫出個人筆記，也習慣從整體着眼而非只限於局部理解。

他們傾向在觀察同學的非語言暗示中進行學習，例如：通過角色扮演、觀察他人表演或演示技巧等。傳統的課堂環境可能對他們沒多大幫助，他們通常是有組織和觀察力的，傾向於對顏色着迷，並且能夠理解複雜的地圖、圖形和圖表。因此，他們可以使用顏色編碼、圖表和符號來修改和幫助回憶，或者通過以自己的風格重寫文本或其他信息。

【聽覺學習（Auditory）：聽取中吸收】

「聽覺學習者」難以透過單純的閱讀來理解文章，卻在課堂聆聽時會得到充分的理解。他們能夠輕鬆地遵循口頭指示，更願意聽取信息。他們傾向於採用理論學習方式，從了解小部分以及這些部分之間的關係，以便創造更大的圖景並獲得更深入的理解。

聽覺學習者以技能為導向，能夠很好地記憶任務，並從傳統的教學講座或問答環節中受益，通過聽取口頭、講座、演講和會議提供的信息進行有效學習。聽覺學習者傾向於通過聽取音調變化等可聽信號來確定某人單詞的真實含義。他們在溫習所學知識時會大聲說出來，然後記住它是如何回憶的。

【讀寫學習（Read/Write）：文字中理解】

「閱讀和寫作學習者」喜歡藉文字表達思想。他們偏好以文字形式溝通、閱讀和寫作，尤其是以筆記、報告、論文和作業形式來呈現。他們有很好的整理資訊能力，習慣將理論或觀點用自己方式演繹，重新組織並寫成精煉文字，以求得到更深層的認知，還會經常默默地在心裏誦讀，也傾向將圖表轉化為文字陳述來理解。

【動覺（Kinesthetic）：實踐中認知】

根據Neil D Fleming的理論，具有「動覺學習」風格的學生被認為是自然發現學習者。在開始行動之前，他們更喜歡邊做邊學而不是預先思考。由於傾向於通過實驗來探索概念，他們可能無法通過閱讀或聆聽來學習。這些學生需要很少的口頭或書面指示，但卻有信心參與活動。因此，「動覺學習者」喜歡通過實踐活動，並在實驗室、模擬或真實環境中學習，這樣的學習方式同時亦能使他們的短期和長期記憶得到加強。

教學生涯中，不難發現有的學生會傾向於某一個學習類型，也有學生同時具備兩種學習類型特質……無論教師或家長，只要能夠了解學生或子女的學習風格，定必對孩子成長有所幫助。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士(課程與創新教學/資優教育)，

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」