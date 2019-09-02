MOSCHINO期間限定展覽　玩樂至上贏盡大獎

掌舵意大利時裝品牌MOSCHINO的創意總監Jeremy Scott，設計向來天馬行空滿載玩味。今個秋冬系列他就從美國電視遊戲節目《The Price is Right》擷取靈感，將與遊戲相關的美鈔印花、「老虎機」及豪華獎品悉數融入系列服飾設計當中。日前，MOSCHINO更將今季充滿創意及有趣的主題變成不同大型裝置，即日起至9月8日於中環置地廣場中庭展出。

整個裝置展覽分為「Winner」、「Slot Machine」、「Trip for Two」及「Prizes」4個區域，分別將大型美式桌球枱、「老虎機」、雪櫃、梳化及古董大鐘等豪華獎品與系列中不同服飾一同展示，以繽紛亮麗設計重現美國電視遊戲節目《The Price is Right》的華麗氛圍。此外，由9月6日至9月30日期間，下載置地廣場流動應用程式就可享受「Style Concierge」獨家個人化購物體驗；同時利用流動應用程式購買MOSCHINO產品更可獲得3倍BESPOKE獎賞積分。活動期間更會有4款專為「Style Concierge」而設的獨家產品推出，想入手就記得下載流動應用程式。