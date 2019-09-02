The Matrix堅拍第四集　20年經典會否爛尾？

講開經典科幻電影，1999年上映的《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix)肯定榜上有名，將哲學、科幻與功夫完美結合，三部曲票房共超過16億美元，而主角奇洛李維斯更憑此戲而成為神級演員，導演華高斯基姊妹(前身兄弟)之後在2003年推出續集The Matrix Reloaded及第三集The Matrix Revolutions，最後主角Neo為拯救世界而犧牲，為這經典系列畫上完美的句號……本應如此，但早前華納電影宣布開拍《The Matrix》第四集，其實之前一直有傳華納電影想襯The Matrix誕生20周年而拍第四集，但一直都只是傳聞，現在電影公司終於證實開拍，粉絲都不禁又驚有喜，既驚一代科幻經典會爛尾，但又高興可以睇到奇洛李維斯飾演的Neo在大銀幕再出現。

目前奇洛李維斯及飾演Trinity的Carrie-Anne Moss都確定會在第四集登場，而導演方面，華高斯基姊妹中的姐姐Lana Wachowski亦會回歸，負責編劇、導演及監製。之前更傳過《黑豹》男星Michael B. Jordan會擔正飾演年輕版的Morpheus，是真是假，就要留意電影公司的新消息了。小記就襯The Matrix今年20周年紀念，分享一些The Matrix的冷知識吧。