【深夜字聊】激凸深溝有反應

成日都話口味呢樣嘢唔單止每日都唔同，仲要有時話變就變，只係對呢位男網民嚟講，卻因為口味變咗而覺得煩惱，佢話：「其實我一直以為自己鍾意身材纖瘦嘅女仔，因此之前兩位女友身材都屬呢類。不過早排卻發現自己唔知點解對略胖身形嘅女仔有幻想。」原來佢公司有個身材略肥嘅女同事，有次佢見到對方着咗套低胸衫，望到對方嘅深溝竟然幻想不斷。佢繼續話：「從嗰日開始我經常對佢有幻想，不過我唔敢表白，因為以前成日同班男同事喺背後笑佢，而且最驚佢會拒絕我，真係瘀到爆。之但係我又真係好想試吓，點算好呢？」

網友神回應：

Ruby：邊個叫你啲男人平日咁口賤，依家好啦，又怕追仲要怕畀人拒絕。冇㗎喇，你諗都唔好諗呀，真係畀佢拒絕睇你點收科。

羊仔：你係咪因為做咗單身狗一段日子，加上身邊嘅異性又少，先至搞到口味變得咁「重」。強烈建議你擴闊社交圈子，識多啲女仔，心理會平衡啲。

蛇吓先：你係鍾意人哋對巨乳咋？根據你字面嘅重組劇情中，懷疑你嘅Ex都係身材玲瓏浮凸，先至會令你突然對巨乳有生理反應。

Julia真係好大：所以話齋咗好耐，心態真係會變㗎！你都係識多啲女仔啦！