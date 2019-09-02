【深夜字聊】初哥未能大鳴大放

Q：我今年19歲，自娛已經長達5至6年了，而且幾乎每2至3天一次。最近第一次跟女生交歡時，當想要發射時，最後只射出一點點。請問這樣是因為我過度自娛所致嗎？要怎樣才可以改善呢？謝謝！

H君

A：閣下在初次性愛時發現射精不順暢，只能射出一點點的，有部分和自慰頻密度相關，但卻未必是唯一的因由。

首先必須了解，何謂自慰過量其實沒有固定標準。除了計算自慰次數，還需要按個人年齡、體質、性需要和承受力、有沒有伴侶性生活等因素作考量。重點是，一位男性本身需誠實地進行自我評估，既不低估也不誇大，客觀評估個人於自慰後，有沒有出現性疲勞的徵狀，舉例說如肢體乏力、時常睏睡、頭赤頭暈、食欲降低等身體警號，繼而影響到個人的日常作息。如有這類負面情況發生，代表自慰次數已超出身體承受能力，男性需果斷調適和節制。

閣下正步向及冠之年，血氣方剛，每隔兩三天即不禁蠢蠢欲動，此屬正常生理需求，亦不算過量，毋須自責。當脫離單身行列，便需開始學習平衡自慰和伴侶性生活，一方面避免性疲勞，另方面調節性表現包括勃起功能、持久力和精液量等等。套上數學公式，年輕男性每次性高潮射出的精液約3至5毫升，假如閣下在初次性愛關係進行的早一天曾經自慰並且有射精，在不足24小時之內在情到濃時又嘗試射精，「精液工廠」自然產量不足，精液看起來稀少和稀薄，更未能大鳴大放。

此外便是涉及到心理因素，初次性愛較容易心情緊張，擔心未能在伴侶面前展示雄風，在龐大的心理壓力之下，有些男性會面臨假性早洩或難勃問題；亦有些男性則會面臨遲洩或射精不順暢的問題，尤其當男性憂心女方懷孕。

所以在生理方面，閣下可嘗試自行測試射精機能，方法是自覺而有規律地減少自慰次數(特別是性愛前夕)，看看精液量會否增加。在心理方面，建議性愛初哥宜放鬆心情，並正確使用安全措施。安全套既能減低意外懷孕和感染性病的風險，亦能消除心理顧慮，可助伴侶雙方盡情投入性福，並從而解決男方射精不順暢的問題。

李偉儀