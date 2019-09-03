香港估估吓：親子遊---我城最古老公園？

剛剛開學，家長和孩子又要接受新學年的挑戰，不過橡筋拉得太緊只會斷，辛勤過後，周末實在必須親子出行，去玩不一定要坐飛機，我城本來就有很多值得遊逛的公園，好像這個位於中環、香港歷史最悠久的公園---香港動植物公園。

大家對香港動植物公園的認知，最直接聯想就是動物和植物，但對於很多70後來說，「兵頭花園」才是這個公園的最親切稱呼，但「兵頭」係點解呢？原來公園最初其實是督憲府，而總督曾兼任駐港三軍總司令，人稱「兵頭」，所以公園又俗稱「兵頭花園」了。說香港動植物公園是我城最老的公園，只因公園早於1860年便動工興建，於1864年局部開放，及至1871年才全面落成。由於公園早期以植物為主，故名植物公園，後來公園中飼養的動物愈來愈多，便於1975年改名為香港動植物公園。

既然是分享動植物之名，公園如今共有900多種植物，當中有23棵古樹名木，不過令人津津樂道，還是公園中的動物，70年代，要近距離肉眼見到動物的機會不算多，所以去香港動植物公園睇動物實在教人興奮，其中最代表性可說是美洲紅鸛，而公園先後也飼養過美洲豹、婆羅洲猩猩、浣熊，以及緬甸陸龜、盾臂龜等爬蟲類動物，近年公園引入了環尾狐猴、狐獴等受歡迎的動物，重新吸引公眾的注目。欣賞過靈巧的動物和植物之美，大家還可以到歷史徑參觀，見識三個具歷史意義的景點，分別是紀念牌坊、英皇佐治六世銅像及涼亭，如此具教育意義的公園，快點安排和孩子去實地觀念啦！

地址：香港島半山雅賓利道

交通：從港鐵金鐘站B出口，沿花園道斜路步行15至20分鐘。

查詢：2530 0154