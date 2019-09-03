【歡樂回憶】芝麻街經典卡通角色　正式登陸茲曼尼GIORMANI !!

要細數大家的兒時伴侶，芝麻街必定是眾人的童年回憶，憑著活潑可愛的布公仔造型，就連長大了的大朋友都仍然對它們愛不釋手! 芝麻街是由一間非牟利教育機構「芝麻街工作室」負責推動並以幫助及教育世界各地的小孩為使命，建立及教導小孩正確觀念，成為一個正直善良的好孩子。茲曼尼GIORMANI一直重視兒童發展，藉著今次機會與芝麻街工作室一同攜手合作，透過得意可愛的布公仔力量，宣揚更多正面訊息，為每一位大小朋友散發正能量!

今年芝麻街踏上50周年，茲曼尼GIORMANI 特意推出一系列「芝麻街50周年限量聯乘禮品」，加入了經典卡通角色Cookie Monster、Elmo以及Big Bird，讓您於家中享受梳化體驗時，都能感受到它們的溫馨歡笑。

訂購真皮梳化85折 送您「芝麻街50周年限量禮品」

想多一個快樂理由? 好簡單! 茲曼尼GIORMANI全新推出梳化訂購優惠，由即日起，訂購真皮梳化85折 / 布梳化9折，折實後滿指定金額，即送指定「芝麻街50周年限量禮品」 (價值高達 HK$ 4,225)。一眾角色齊齊融入家中，化身成為得意抱枕、儲物腳踏以及可愛小馬椅，繼續為您帶來更多歡樂! 禮品數量有限，送完即止

茲曼尼會員額外尊享優惠

為答謝會員一直以來的支持，現推出尊享優惠給予茲曼尼會員。訂購真皮梳化85折，同時可額外尊享5% 折扣優惠，優惠期至9月22日，密切留意!

想成為茲曼尼會員? 好簡單，由即日起，凡惠顧兩座位或以上的梳化，即可免費成為茲曼尼會員享有本次額外折扣優惠。詳情請向店員查詢。

窩居精選優惠

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全新纖薄的慳位雙電動彈鉸梳化ELISA 6587，特設兩大慳位設計，纖薄彈鉸及纖窄扶手，輕輕鬆鬆幫您創造更多生活空間，無論客廳空間細小也不怕!

窩居精選優惠:$9,184 (慳: $ 2,546)

【靈活多變】ASHLEY I 7101 2座位 (Grade 2 厚水牛皮半真皮)

充滿北歐風格的ASHLEY I 7101，外型簡約大方，配備活動式扶手，靈活擴大坐位空間，小型客廳特別適合。

窩居精選優惠: $ 6,380 (慳: $ 1,720)

優惠期至9月15日。

【條款與細則】

⦁ 優惠期有限，只適用於本港門市。

⦁ 必須購買梳化，並按折實後之金額送贈不同指定禮品。

⦁ 優惠期內，禮品數量有限，送完即止，而茲曼尼亦有權以其他禮品代替。

⦁ 禮品只限指定款式及顏色。圖片只供參考，一切以實物為準。

⦁ 「會員額外尊享優惠」只適用於指定真皮梳化及折扣。

⦁ 「窩居精選優惠」只適用於指定型號特定皮級、座位之梳化，梳化數量有限，送完即止，詳情請向店員查詢。

⦁ 以上優惠只適用於真皮梳化或布藝梳化，不得與其他優惠同時使用，亦不適用於彈鉸機件、梳化床、陳列品、相關指定貨品及費用。

⦁ 真皮供應數量有限，售完即止。

⦁ 皮色選項將不定期更新，恕不另行通知並以門市提供之皮辦為準。

⦁ 價格將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

⦁ 圖片只供參考，一切以實物為準。

⦁ 優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

⦁ 茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

⦁ 如以上優惠，條款與細則與門市有異，將以門市為準。