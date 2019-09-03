鼎爺私房菜　烹飪就是藝術　貪新亦念舊

2016年以前，李家鼎（鼎爺）的武術及馬術指導形象深入民心，並不多人知道這位硬漢的廚藝與刀功同樣耍家，直至他主持《阿爺廚房》與觀眾分享50、60年代懷舊菜的煮法，大家都對他刮目相看，技驚四座的廚藝更吸引投資者邀請他出任「鼎爺私房菜」的行政總廚，讓大眾也有機會試到他的手勢。《阿爺廚房》第4輯開拍在即，私房菜館近日亦踏入兩周年，鼎爺已準備好施展渾身解數，為老饕帶來更精彩的佳餚美饌。

【三間食府 風格各異】

猶記得兩年前「鼎爺私房菜」初次在銅鑼灣登場，雖然只供應宴席，而每席的價錢也算不上便宜，不過當時就算有錢亦未必嘗得到鼎爺的手勢，皆因慕名而來者實在太多，最高紀錄要預早半年訂枱才有機會試到鼎爺的出品。兩年轉眼過去，「鼎爺私房菜」早已吸引了一班忠實支持者，當中不乏名人和高官，而一年前又在中環開設了主打古法粵菜的「鼎。會館」，路線不同卻各有捧場客。近日鼎爺又有新動向，以燉湯、燒鵝和燒味掛帥的鼎尚棋哥燒鵝湯館已開幕，為粉絲帶來更多元化的選擇。

【重視傳統 講究細節】

與鼎爺見面前一直疑惑，他既要拍攝電視節目，又要管理3間餐廳，究竟如何分配時間？莫非餐廳只是以他的名字作生招牌，若不是有貴客點名要他親自出馬也不會見到鼎爺真身，更遑論品嘗到他的手勢？事實卻剛好相反，原來過去兩年鼎爺一直親力親為，只要電視台沒有通告就會趕回「鼎爺私房菜」監督，他笑言：「孫悟空有3個分身，我則有2個分身，其實好好編排一下時間就沒有問題，只是『放假』兩字已很久沒有在我的字典裏出現。」

鼎爺幼承庭訓，自小就很捱得，現在即使忙着籌備下月開拍的《阿爺廚房》第4輯，他依然一臉輕鬆自若，然而一提起「鼎爺私房菜」剛開業時的情況，他與合夥人都異口同聲表示相當難忘。創辦人及行政總裁譚思略說：「私房菜的食材必須新鮮，而鼎爺做的菜式都工序繁複講究細節，甚至要花一星期去醃製預備。餐廳每晚最多做8席，可想而知準備工夫要多充分。晚上11時左右客人陸續離開，就是時候開會檢討，很多時直至深夜2時才離開，日日如是的確很疲累，不過正因為大家都全情投入餐廳才會不斷進步。

鼎爺中氣十足地補充：「烹飪是一門藝術，既要尊重傳統，亦要懂得創新，但在香港想吃出食物的傳統風味並不容易。我要澄清我煮的並非失傳菜，因為很多經驗豐富的廚師都懂得做，只是一般酒樓食肆都講求出菜快，省略了很多傳統工夫，就以生炒骨為例，現在買樽醬汁3分鐘就煮好，但我堅持最好吃的醬汁一定要自家調製，用上麥芽糖、酸梅、青檸、檸檬汁等熬甜酸醬，準備連製作過程要花上3小時，每個細節都是心機，風味自然與別不同，也讓人尋回數十年前吃過的滋味。」

【目標明確 逐步實踐】

近月社會動盪生意難免會受影響，他們卻選擇在逆市開設新店，難道不擔心生意難做嗎？譚思略解釋：「其實一開始邀請鼎爺合作，我們已定下公司的發展方向，先開設私房菜生意贏得口碑，再開會館走更大眾化的路線，而第三間餐廳則更貼地，就算自己一個人也可以享受燉湯和燒味。除此之外，我們其實也向食品公司的方向發展，既推出傳統風味的月餅、蛋卷和堅果，也有鼎爺創作的陳皮蛋卷與花椒蛋卷，將來進一步擴展銷售點，相信會令愈來愈多人認識我們的品牌。」

至於衝出香港，把鼎爺的食譜帶到全世界，這當然亦在計劃之內。譚思略表示：「一直也有很多客人問我們會否在內地開分店，這無疑是其中一個考慮，但可能會選擇在較北的城市開店，藉以加深北方人對傳統粵菜的認識。而星馬也是目標之一，一來他們都有收看香港的電視節目，早已見識過鼎爺的廚藝，二來當地人一向對懷舊菜情有獨鍾，相信會有很大的發展空間。」鼎爺聞言後笑說：「開分店不是問題，最緊要是安排好時間，以不影響香港的生意為原則，到時每星期飛一兩日又有甚麼所謂。」

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 21樓

查詢： 2387 6969