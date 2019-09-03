唔使飛去荷蘭　Rituals Cosmetics登陸香港

如果到歐洲旅行，一定對Rituals Cosmetics這個牌子不陌生，尤其在荷蘭這牌子更是隨處可見。近日品牌擴展國際市場，並於亞洲開設首間專門店，新店選址在銅鑼灣時代廣場。換句話說，以後要買其產品，可以慳番一程機票錢了。

為隆重其事，品牌Innovation and Sustainability Director Niki Schilling上星期來港出席發布會。她表示：「品牌宗旨是希望透過一系列用途廣泛的產品，讓大家輕鬆地將每個生活日常轉化為更具意義的時刻。旗下一系列產品皆源自古老東方智慧－陰陽調理，用家從中不但感到身心靈滿足，更尋找到生活小確幸。

以深受用家讚賞的The Ritual of Sakura系列為例，便是受日本傳統的「花見」習俗啟發，將櫻花的細緻香甜與有機米漿融合，打造出泡沫沐浴露和身體乳霜。大家使用時不但體驗到強效滋養及緊緻功效，更享受到清香舒爽感受。除Sakura系列外，The Ritual of Ayurveda的一系列的身體和家居產品也能提升身心狀況。而靈感來自印度教信仰的The Ritual of Karma系列，就全線產品加入聖蓮和有機白茶的夏日香氣，用後不但帶走悶熱煩躁，更讓身心全面沉浸於正能量的氛圍當中。加上一系列車內香薰、家居系列和禮品套裝，絕對滿足現代人在美肌護膚以外的不同生活需求。