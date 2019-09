唔使飛去荷蘭　Rituals Cosmetics登陸香港

如果到歐洲旅行,一定對Rituals Cosmetics這個牌子不陌生,尤其在荷蘭這牌子更是隨處可見。近日品牌擴展國際市場,並於亞洲開設首間專門店,新店選址在銅鑼灣時代廣場。換句話說,以後要買其產品,可以慳番一程機票錢了。

為隆重其事,品牌Innovation and Sustainability Director Niki Schilling上星期來港出席發布會。她表示:「品牌宗旨是希望透過一系列用途廣泛的產品,讓大家輕鬆地將每個生活日常轉化為更具意義的時刻。旗下一系列產品皆源自古老東方智慧-陰陽調理,用家從中不但感到身心靈滿足,更尋找到生活小確幸。

以深受用家讚賞的The Ritual of Sakura系列為例,便是受日本傳統的「花見」習俗啟發,將櫻花的細緻香甜與有機米漿融合,打造出泡沫沐浴露和身體乳霜。大家使用時不但體驗到強效滋養及緊緻功效,更享受到清香舒爽感受。除Sakura系列外,The Ritual of Ayurveda的一系列的身體和家居產品也能提升身心狀況。而靈感來自印度教信仰的The Ritual of Karma系列,就全線產品加入聖蓮和有機白茶的夏日香氣,用後不但帶走悶熱煩躁,更讓身心全面沉浸於正能量的氛圍當中。加上一系列車內香薰、家居系列和禮品套裝,絕對滿足現代人在美肌護膚以外的不同生活需求。