三界五行：回報父母　理所當然

常見的《二十四孝》版本，壓軸是黃庭堅的「滌親溺器」。主角黃庭堅是詩人、畫家、書法家，他是蘇東坡的四大弟子之一，與蘇東坡亦師亦友，在書畫成就而言，兩人比肩，合稱「蘇黃」。

黃庭堅出身書香門第，少年受父親黃庶薰陶，耳濡目染，七歲就能作詩。可惜未到十四歲，黃庭堅喪父，與母親相依為命，侍奉母親之餘，勤奮自學，二十二歲中進士，入皇宮當校書郎，後升任太史，負責皇帝的文書工作。黃母多病，黃庭堅下班回家，都是先把母親照顧好了，才習字繪畫，家中雖有傭婢，但黃庭堅盡量親力親為，尤其是母親的便器，他早晚都親手徹底清潔乾淨。

今時今日，家居潔具非常現代化，孝子賢孫很難倣效黃庭堅「滌親溺器」，除非父母晚年大小便不方便才有機會。想一想，自己幼時，父母照顧你吃喝拉撒，現在小小回報又算得甚麼？

儒家的《孝經》這樣說：「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」是孝之始；「立身行道，揚名後世，以顯父母」是孝之終。孝順父母，由愛護自己身體，不敢作任何自殘為基本，然後發展到修身、學習、立業，對國家有貢獻，受到社會讚揚，在歷史長河中留芳，父母因生了你而光榮。此外，還要做到，在家中無處不表達對父母的孝敬，讓父母有豐足的物質享受，關心父母的健康，父母去世要表達自己哀痛，祭祀的要「敬如在」。

方向宇