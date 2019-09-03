今晚食乜：屋企都整到龍井煙熏帶子

經過煙熏的帶子仍然保留鮮甜味道，並散發恰到好處的茶香與果味。(盧展程攝)

中國人飲茶的文化源遠流長，茶葉品種經過不同發酵程度，味道及香氣亦各異。荔枝角一間西式餐廳的老闆兼主廚程國雄（Gary），本身熱愛品茗，亦喜歡用中國茶入饌，炮製成令人耳目一新的西式菜餚。他今日就示範用龍井炮製一味煙熏菜式。

Gary表示龍井帶有溫和的香氣及微微的甜味，沖泡時不宜以沸騰的熱水破壞其香味，最好以約攝氏80度的水浸泡，便能將茶葉的香甜味道呈現，亦非常適合以煙熏方法烹調同樣帶有清甜味道的北海道刺身級帶子。

材料：

煙肉脆片 1塊

帶子 6粒

沙律菜 少許

青檸 1/4個

龍井茶葉 8克

檸檬 5片

沙糖 15克

醃料：

糖 少許

鹽 少許

檸檬皮 1/4個

做法：

1. 帶子洗淨瀝乾水分；「醃料」拌勻後，灑在帶子面略醃。

2. 龍井茶葉加沙糖及檸檬拌勻成煙熏佐料。

3. 在平底鑊鋪上錫紙，放上煙熏佐料，用小火將香味逼出。

4. 將帶子放在蒸架上，放入鑊內熄火，冚蓋焗3分鐘。帶子上碟後用青檸、沙律菜及煙肉脆片做裝飾即成。