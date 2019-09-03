IB Internal Assessment如何計分

IB考試成績不只是全靠考試成績，80%的分數來自考試，20%的分數來自Internal Assessment （IA）, 但是很多家長同學都非常困擾，究竟IA是甚麼和如何計分的呢？

【IA種類繁多】

IA不限只是文本形式，可以是實驗，實地考察，口頭報告，研究報告甚至可以是藝術表演。當然，這些形式是根據IB學生的選科，例如，數學科目的IA很難是以藝術表演遞交的。科學的IA，例如生物化學物理，則多數是以實驗研究報告為主。

【IA題目自訂還是老師訂？】

IA題目一般都是學生自訂，但是老師會批核，意思即是如果設定的題目不夠有趣或是深入，學生自訂的題目則需要更改。例如學生就讀高等程度的IB數學，如果研究題目為加減乘除法的由來，那麼老師一定不會批准的。有甚麼題目有可能會是可以考慮的呢？ 例如學生可以嘗試運用統計學、variation、distributino等等的概念嘗試解釋人面的黃金比例Golden Ratio，又或者可以着手研究一些遊戲，並用數學分析，例如麻雀、魚蝦蟹、波子棋遊戲等等。當然，這些分析研究，結論不一定要準確，但是運用數學的概念和計算方法都要列名清楚，讓老師知道學生是如何得出結論，比結論本身正確與否更重要。當然最後學生如果得出一些反常理的結論，需要解釋為何會這樣，例如不夠資金作完善研究，偏頗的資訊等等。

【IA如何評分？】

雖然IA是內部評分，但是分數不是全由IB學校決定，需要IB審查員覆核的。IB學校為學生評分後，需要遞交樣本給IB總部，以供檢驗。例如，如果一篇論文在內部被評為18分，但是IB審查員認為該些IA應該被評為16分，則所有評為18分的論文（未包括在樣本中的論文）將獲得16分。所以IB老師不能隨便给學生打個IA分數，不然的話，可能會影響全年級的成績。