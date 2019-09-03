大健事：開學啦！飲湯水補腦　增強記憶力

新學年剛開始，經過了漫長的暑假，不少同學仔容易出現注意力不集中的現象，如果玩得興奮過度及睡眠不足，易導致記憶力減退。是時候醒醒腦，以迎接新一年的學習了！

【用腦過度 可令人健忘】

根據中醫學古藉《黃帝內經‧靈樞‧·海論》記載「腦為髓之海」，當髓海及髓氣不足，大腦的運轉不夠快，記憶力便會減退。事實上，大腦是人的精氣所聚，也是心神和腎精交互之所，一旦用腦過度，會產生頭暈、頭痛、耳鳴、眼矇乾澀、眼眶痠痛、健忘、精神欠佳、易累等腦髓不足的反應。很多人以為記憶力衰退是衰老的表現，其實記憶差也有機會發生在年輕人身上。

【記憶力差的4大成因】

健福堂註冊中醫師王蘭華表示，記憶力減弱有多項成因：第一是睡眠不足，當一個人經常熬夜，大腦得不到充分休息，注意力便難以集中。第二是經常出現負面情緒，這樣會使大腦活力下降，反應變得遲鈍。第三是飲食失衡，無論是挑食、節食、暴食均會對大腦造成影響，因營養不均時，大腦無法負荷正常工作量；最後是缺乏運動，學生們在暑假期間若經常夜瞓，亦不特別注意飲食及運動，記憶力難免受影響。

【改善生活習慣 提升腦力】

由此可見，想提升記憶力，必須從改善生活習慣入手，包括早睡早起、注意飲食均衡、避免長期沉迷電腦及智能手機等。多做運動也有助改善記憶力，以跑步為例，能保諼人體的現有細胞，促進新細胞的生長；到戶外散步及呼吸新鮮空氣，亦是不錯的選擇，因可放鬆身心，令情緒變得平和。另外，王醫師建議有需要的同學可飲用以下食療湯水，以發揮補腦效果，令精神更易集中。

【補腦湯水】

天麻玉竹魚頭湯

材料：魚頭一隻、天麻3錢、玉竹5錢、薑適量

製法：先煎魚頭辟去腥味，再將天麻、玉竹、薑及魚頭一起放進煲，以武火煲滾後再以文火煲1.5小時。

功效：補腦養陰。

蟲草花淮山核桃瘦肉湯

材料：蟲草花2錢、山藥3錢、核桃仁10粒

製法：先將核桃汆水洗淨，去除苦味。將所有材料放進煲，武火煲滾後再以文火煲2小時。

功效：補腦養腎，益精填髓

南棗枸杞桂圓茶

材料：南枣3錢、枸杞3錢、桂圓3錢

製法：以滾水沖泡材料，代茶飲用。

功效：補血養心，益志醒神

模特兒：程逸心