馬來西亞直擊！黑鯊2 Pro　神器再升呢

電競運動近年在全球興起，很多電競比賽都選址東南亞舉行，廠商自然也愈加重視當地市場。今日黑鯊就在馬來西亞發表旗下電競手機黑鯊2 Pro，同場仲舉辦咗場《MLBB》友誼賽，一齊睇吓新機有咩咁巴閉！

所謂「輸人不輸陣」，打機「架撐」梗係要型，新機繼承上兩代黑鯊手機的F1賽車風格，機身流線貼合手部，只是今次背蓋作了些微改動，例如「S」字商標縮細了，中間的「跑道」縮窄，並在兩側增添了1,680萬色流光幻彩燈，會在打機、睇戲時隨場景變色，比以前更Eye Catching。港版有「電鳴黑」和「冰魄灰」2色選擇，國內版的藍、橙、紫色就暫時未有。實物見灰色最具科幻感，個人最Like！

電競比賽勝負往往取決於屏幕質素，這方面黑鯊2 Pro搭載了6.39吋AMOLED屏幕，19.5:9顯示比例，解像度2,340×1,080，並支援DCI-P3色域及430nit亮度。最正是搭載獨立顯示晶片，支援全程DC調光，最低亮度低至2nit，明暗過渡更自然，屏幕無咁刺眼！較為可惜是不支援120Hz屏幕更新率，幸好對應240Hz十指觸控採樣率，回應速度也由上代的43.5ms進化到34.7ms，加上0.3mm的超高觸控精準度，對遊戲中起跑、轉向或開槍等都有幫助。

手機拎得來打機，規格當然不會是中低階配置。黑鯊2 Pro是全球第二部採用最新S855 Plus超頻版處理器的智能手機，同時換上UFS3.0快閃記憶體。以8GB RAM版本試行《AnTuTu》性能測試，得分逾39萬分，比不少同期機王還要高。而為了降低手機溫度，手機內建了液冷3.0+技術，透過大面積液冷板和液冷管覆蓋全部發​​熱部件，官方稱最高可令處理器降14℃之多！現場實測，打機半小時再用測溫槍探測機背，溫度只有31℃，完全不燙手！

硬件強勁以外，手機還提供不少打機優化功能，首先是Master Touch技術，用戶在大力按壓屏幕時可觸發另一個指令，以「食雞」為例，一般點擊開槍，按壓則可觸發瞄準鏡，手指毋須大範圍郁動就包辦兩個指令，殺敵自然快人一步！另外又有遊戲Dock 4.0功能，能夠在打機時快速更改及開啟多項設定，又有免打擾和遊戲畫中畫功能。手機同時提供大量配件，例如雙翼手柄支架、滑動式保護殼、散熱背夾等，裝手掣後更似足一部手提遊戲機，外形無得輸！

手機其他賣點還包括4,000mAh電池、27W快充、屏下指紋識別等等，並內置4,800萬像素f/1.75大光圈鏡頭加1,200萬拍攝像素變焦鏡頭，支援超級夜景3.0、AI識別、1,920fps超級慢動作影片等，具一定攝力。售價方面， 黑鯊2 Pro將於9月4日在港開售，8GB+128GB版本售4千元左右、12GB+256GB版本則售5千元左右，2個版本隨機均會附有左手柄支架及左手手掣。

規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 855 Plus 2.96GHz

記憶體：8GB RAM+128GB ROM 或 12GB RAM+256GB ROM

屏幕：6.39吋AMOLED（2,340×1,080解像度）

鏡頭：（前置）2,000萬像素、（後置）4,800萬像素+1,200萬像素

對外連接：USB Type-C、802.11ac、藍牙

電池容量：4,000mAh

體積：163.61×75.01×8.77mm

重量：205g