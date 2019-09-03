本日日本：《櫻桃小丸子》漫畫有全新連載

上年8月，繪畫《櫻桃小丸子》的漫畫家櫻桃子因乳癌逝世，享年53歲。消息一出，當堂令一眾漫畫迷極度惋惜，心忖應該再也看不到小丸子漫畫新作了……但世事確係無絕對，啱啱漫畫雜誌《Ribon》公布，於10月3日推出的11月號，將會連載《櫻》的最新作品「小丸子要舉行Halloween Party」，當堂令粉絲大感意外！

小丸子的粉絲應該都知道，櫻桃子本身並非單單畫《櫻》的漫畫，她亦執筆撰寫了多部《櫻》的電視及電影動畫劇本，之後更將部分漫畫化。而這次的新漫畫連載，便正正採用了櫻桃子生前執筆的動畫劇本，再找來資深的櫻桃子助理來繪畫，算係相當原汁原味。根據《Ribon》的總集長相田聰一講，此新作係櫻桃子非常希望讀者可以看到漫畫版的精選故事之一，內容一共有23版，絕對過足癮。而《Ribon》也同時宣布，之後會陸續推出小丸子的漫畫新作，不過會以不定期的形式連載，大家不妨多加留意了。