植村秀 x Pokémon　包裝可愛到犯規

假如你平日有化妝習慣，又鍾意Pokémon，嚟緊10、11月就一定開心死！事關日本品牌植村秀與Pokémon攜手合作推出聯乘彩妝系列，一系列妝均以黃、黑為主色，並加入新創造的皮卡舒（Pikashu）圖案（結合Pikachu金色身體和一個心形閃電尾巴而成的原創角色），勁靚勁吸睛！

全線產品於10月25日接受預訂，首波產品會在11月1日發售，第二彈則於11月15日登場。首波發售的產品中，強烈推介Pikashu Eye Palette Thunder Shock、Pikashu Eye Palette Brick Blast及Pikashu Eye Palette Mythical Purple等多色眼影盤。另外，顏色靚爆的唇膏（共有啞光、光潤和唇釉三種質地）、實用性強的眉筆和美容卸妝油都是女生Must-have。至於第二彈開賣的Pikashu Glow-on Duo Palette、Reset Tin Trip Remover、四個刷套裝、化妝盒和睫毛夾，也是粉絲不容錯過之選。