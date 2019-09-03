青花釉裡紅雲龍紋天球瓶矚目登場　估價高達HK$3,000萬

「十面靈璧山居」為美國極為重要的私人收藏之一，其主人由上世紀90年代起專攻東方藝術，醉心收藏中國御窯瓷器、古代書畫、古典家具等，而且在甄選作品時，對於其珍稀程度、紋飾及品質有極高標準，難怪每次有來自「十面靈璧山居」的藏品推出市場，往往能以高價成交。單是2019年就有兩件出自「十面靈璧山居」的古董拍品以過億成交，包括1月於保利廈門拍出的外粉青釉浮雕芭蕉葉鏤空纏枝花卉紋內青花六方套瓶（成交價為1.495億人民幣），以及6月於北京保利拍出的御製青花釉裡紅雲海騰龍大天球瓶（成交價為1.472億人民幣）。

今年保利香港秋拍將呈獻北美十面靈璧山居舊藏專場，並以一尊清乾隆青花釉裡紅雲龍紋天球瓶最受注目。該瓶的形制頗巨，所繪蒼龍氣勢萬千，飛騰於海面雲氣之間，紅藍輝映，外底署青花篆書「大清乾隆年製」六字三行款。值得一提，該瓶初為收藏名家徐展堂納入其藝術館藏，后入「十面靈璧山居」寶蓄，名門遞藏，更添雍容華貴之氣，因此估價介乎2,000萬至3,000萬港元。

同場推出的清雍正爐鈞釉如意綬帶耳葫蘆尊與清乾隆茶葉末釉綬帶如意耳葫蘆尊，亦是重點拍品，兩者雖釉色相異，但器型相同，一件是雍正朝，一件是乾隆朝。兩尊合璧，代表了雍乾兩朝顏色釉瓷器的巔峰。