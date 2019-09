生活夜校：「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂」來源係……

看到近期的新聞,可能大家都會想起一句話:「上帝要他滅亡,必先使他瘋狂」!或許大家第一次聽過這句話,就是來自Laughing Gor,不過這句話話並非Laughing Gor所創,而是來自古希臘作家希羅多德Herodotus的名言:「神欲使之滅亡,必先使之瘋狂。」(Those whom God wishes to destroy, he first makes mad.)請留意,由於是古希臘時代,這裏說的神,並非今天大家所講基督教的上帝。

後來果戈理(Nikolai Vasilievich Gogol-Yanovski)的戲劇《欽差大臣》,亦有一句很接近的:「上帝要讓一個人瘋狂,一定會先奪走他的理智。」順帶一提,《欽差大臣》曾被改編成華語片,就是譚校長主演的《假如我是真的》,還令校長拿了個金馬獎最佳男主角!

此外,唐太宗針對突厥來犯,亦說過「天欲其亡,必令其狂。英雄之道,先狂后亡。凡人之心,先亡后狂。我自狂之,奈何我亡。」意思是想要突厥滅亡,先要使其驕傲自滿。

看來古今中外,都有類似的看法啊!只是,大家又有否吸取古人的智慧呢?