生活夜校：「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂」來源係……

「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂」並非Laughing Gor所創。（互聯網）

看到近期的新聞，可能大家都會想起一句話：「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂」！或許大家第一次聽過這句話，就是來自Laughing Gor，不過這句話話並非Laughing Gor所創，而是來自古希臘作家希羅多德Herodotus的名言：「神欲使之滅亡，必先使之瘋狂。」（Those whom God wishes to destroy, he first makes mad.）請留意，由於是古希臘時代，這裏說的神，並非今天大家所講基督教的上帝。

後來果戈理（Nikolai Vasilievich Gogol-Yanovski）的戲劇《欽差大臣》，亦有一句很接近的：「上帝要讓一個人瘋狂，一定會先奪走他的理智。」順帶一提，《欽差大臣》曾被改編成華語片，就是譚校長主演的《假如我是真的》，還令校長拿了個金馬獎最佳男主角！

此外，唐太宗針對突厥來犯，亦說過「天欲其亡，必令其狂。英雄之道，先狂后亡。凡人之心，先亡后狂。我自狂之，奈何我亡。」意思是想要突厥滅亡，先要使其驕傲自滿。

看來古今中外，都有類似的看法啊！只是，大家又有否吸取古人的智慧呢？