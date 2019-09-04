【家樂事】工業風當道 型格安樂窩

一些樓齡幾十年的單位，雖然外觀略為殘舊，但好處是地方見使，實用率高，只要經過悉心的裝修，即成一個別樹一格的安樂窩。今次介紹的單位就是好例子，將原有間隔改動，並加入工業風元素，型格與實用兼備。

【磚牆加鐵窗架 古典魅力】

這個位於西環的單位，樓齡有50年以上，原本間隔是兩房一廳。屋主夫婦決定趁裝修大肆改動，室內設計師Oscar將之改建成三房兩廳，讓屋主兒子及兩個女兒各有私人空間。甫入門口，玄關位以人手逐塊砌上的磚牆及鐵製窗架令人眼前一亮，與鞋櫃上的鹿角裝飾互相呼應，加上昏黃的燈光，打造出西式的古典風格。通往客廳的走廊建了多個櫃子，能將雜物收納，櫃門拉出即成椅子，方便換鞋。

【優閒酒吧區 招呼朋友】

由於屋主夫婦本身開酒吧，對家居的首要要求是加入酒吧的元素。Oscar於是將廚房改為開放式，廚房設有可擺放大量紅酒的紅酒櫃，並以矮牆分開廚房及用餐休閒區，營造出酒吧的氛圍。「特別訂造了以非洲原木樹幹製造的桌子，散發原始的味道。」屋主身為酒吧東主，當然也是愛酒之人，夫婦倆經常請朋友回來把酒談天，Oscar特別選用烏絲燈，舒適的燈光令人不覺拘束，可以暢所欲言。客廳方面，選用淺藍色的牆身，配綠色植物及搶眼的復古時鐘，令人心情放鬆。最特別是通往睡房的走廊牆壁打造成一個大黑板，增添生活趣味又方便清潔。「這個是入房必經之路，有這個留言板，家人便可互相留言或畫畫，加強溝通，也是一種情感的宣洩。」Oscar表示。由於是舊樓關係，單位甚多橫樑，Oscar以木紋膠地板作修飾，將之成為室內設計的一部分。

【孩子房間 各見心思】

戶主認為仔女都應有自己空間，經改動後兒子有自己的房間，為增加實用性，Oscar造了一張高架單人床，這樣床下就可設一張超長（約10呎）的書枱，並造了高身的衣櫃及地台，個人物品可以收納整齊。至於女兒房則是輕北歐加少女風格，色彩鮮艷的樓梯、大衣櫃及床，是小朋友夢想的樂園。兩位公主各佔一方做功課，但又可以隨時互動，設計具心思。主人房設計簡約，以實用為主，地台造了容量大的儲物櫃，亦有大衣櫃。「屋主對浴室反而有要求，所以我設計了一個日式浸缸，有在日本浸溫泉的感覺，忙碌過後可以盡情Relax。」Oscar表示。

單位資料

屋苑：先施西環大廈

面積：約620平方呎

裝修費：約HK$90萬（連傢俬）