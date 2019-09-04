坐三輪電單車　暢玩意大利馬泰拉

馬泰拉是馬泰拉省的首府，最核心的地區名為Sassi。與意大利其他城市一樣，Sassi區內的小街窄巷有點錯綜複雜，而且是依山勢而建。想對這環境先有個概念，參加當地的Ape Vito導賞團會是不錯的選擇。它是由當地土生土長的年輕人Vito所成立，以意大利山區著名的三輪電單車Ape代步，接載大家穿梭和介紹Sassi多個著名景點。

當中的Casa Grotta nei Sassi便是仿照18世紀居民生活於石洞而建立的博物館，可見到100多呎的狹小空間已有齊供一家起居的睡床、廚房、甚至與牲口共住的空間，而且沒有自來水和電力供應，其衞生環境對現代人來說，簡直是匪夷所思！

想看更廣闊一點的話，可到Sassi區末端的教堂Convent of Saint Agostino，該處不但是拍攝Sassi全景的好地方，還可遠眺對面山崖居民最初居住的露天石窟。宏偉的教堂內，則藏有最原祖的岩洞教堂遺址，大家需穿過旁邊的石縫，於百多呎的空間會依稀看到石壁上的《聖經》圖畫故事，和昔日的石刻陳設。

Ape Vito

地址：Via Lucana, 210, 75100 Matera

收費：€10（約HK$87）起（需預約，行程時間約20~25分鐘起）

Casa Grotta nei Sassi

地址：Vicinato di Vico Solitario, 11, 75100 Matera

開放時間：9:00am~8:30pm

收費：€3（約HK$26）

Convent of Saint Agostino

地址：Via D'Addozio, 75100 Matera

開放時間：9:00am~5:00pm