三界五行：秋季養生　因地制宜

12，是一個奇妙的數字，無論在中國或西洋都如是。一年有12個月，西洋傳統鐘錶有12個小時，中國傳統曆法每日有12個時辰，預測運程有12星座、12生肖。12擴大一倍就是24，1日有24小時，每年二十四節氣。剛剛講過了中國傳統《二十四孝》，接下來講二十四節氣。

二十四節氣分為春夏秋冬四季，每季有六個節氣。秋季的六個節氣包括：立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降。再過幾天，就是白露，唐朝詩人杜甫秋夜寫過一首詩給弟弟，其中有這兩句：「露從今夜白，月是故鄉明。」

露，一年四季都有。清晨，晝夜溫差大，地面的植物就有露水，這叫做朝露，粵劇金曲《鳳閣恩仇未了情》一句「人生如朝露，何處無離散？」露水本來滋潤萬物，為甚麼露水令人傷感呢？因為陽光照射，晨風一吹，朝露就消失，光陰易逝。

為甚麼秋天有白露？一來因為秋天屬金，白為金；二來我國北方到了深秋，如果氣溫低，露真的有白色。由此可見，二十四節氣所表現的氣候，是以黃河流域地區為準，有些天文現象對南方來說未必準確，例如小雪、大雪，香港和珠三角就罕有發生。因此，在飲食養生、生活起居方面，南方人應該因地制宜、因時制宜、因人制宜，不宜照搬以北方為準的那一套。

方向宇