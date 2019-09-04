今晚食乜：中東混醬配半生熟吞拿

甜辣吞拿魚配醃青檸蛋黃醬：結實富嚼勁的吞拿魚片，配微酸蛋黃醬和甜辣香料醬，伴沙律來吃，獨特美味。（莫文俊攝）

吞拿魚刺身大家吃得多，中環一間新派中東餐廳暨酒吧主廚Corey Riches 就教大家炮製一味別具風味的中東風甜辣吞拿魚配醃青檸蛋黃醬，吞拿魚略加調味煎香表面，然後放入冰水浸泡一會，令肉質更為結實且不易散開，之後將烘香的香料加入植物油拌勻造成甜辣香料醬，再用來醃魚肉。魚肉切片後，除了淋上香料醬，也可加點酸爽的青檸蛋黃醬，配上清新的沙律也相當適合。

材料：

吞拿魚扒 200克

鹽 15克

植物油 460毫升

冰水 適量

綠荳蔻 15克

芫荽籽 20克

黑色小茴香 25克

肉桂條 2條

八角 2粒

蛋黃醬 200克

青檸 1個

做法：

1.將綠荳蔻、芫荽籽、20克黑色小茴香、肉桂條放在平底鑊上烘香，略磨碎後加400毫升植物油浸泡成甜辣香料醬。

2,青檸汁和青檸皮加蛋黃醬攪拌。

3.吞拿魚加半份鹽醃5分鐘，利用廚房紙印乾表面，倒60毫升植物油燒熱，放吞拿魚煎至兩邊金黃，再放冰水浸泡2至3分鐘。

4.吞拿魚索乾表面水分後，加甜辣香料醬醃2小時切片。

5.魚肉上碟後，灑上半份鹽、青檸蛋黃醬、5克黑色小茴香便完成。