Cocktail FW19　夜藍色突圍

國際色彩權威Pantone早前率先從多個秋冬季Fashion Show中，嚴選出十多個最熱門的秋冬顏色，其中Evening Blue夜藍色更被視為秋冬季的Core Shades核心顏色之一。要配搭夜藍色，大可從圖案及質料着手，就可令深沉的夜藍突圍而出，即使置身於漆黑「夜間」亦可發光發亮。

深沉的夜藍色一向被視為服裝的基本色調，常見於簡約及基本服飾中，如西裝及制服等就經常出現夜藍色的設計。其實夜藍色同樣有多元化及精彩一面，專門搜羅不同國家小眾品牌的Select Shop Cocktail，秋冬季引入的多個品牌就從圖案、布料質感及剪裁入手，設計出充滿層次感兼具都市遊牧氣息的藍調冬裝，令夜藍色不再沉鬱單調。

要為深沉的夜藍注入生氣，最直接方法是加入圖案，如細緻的碎花、繡花、格仔或Patchwork就最受品牌歡迎。愛走民族路線的美國品牌Ulla Johnson、印度品牌PÉRO及意大利品牌COTE等，也推出不少這類設計，而且多採用鬆身剪裁，女士們只要隨喜好加入腰帶、圍巾作配襯，或搭配外套及Layering裙子，便可襯出充滿層次感的裝束。部分設計師則從質料入手，以秋冬大熱的絲絨及毛毛設計服飾，如FORTE FORTE絲絨外套就呈現極佳的反光效果；GUSHLOW & COLE毛毛背心外套的誇張鬆厚質感，則令深沉的夜藍色倍添華麗氣派。喱士亦同樣深得品牌喜愛，無論是Patchwork式設計作點綴，或是全喱士式設計，都能為一身夜藍造型注入古典浪漫氣息。